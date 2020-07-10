Данілов категорично висловився про подачу води в Крим і назвав умову

Україна може відновити постачання води в окупований Росією Крим тільки після того, як півострів знову стане українським.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у ефірі програми "Право на владу" на 1 + 1. За його словами, поки півострів незаконно залишається під впливом РФ, Україна не має морального права поставляти воду окупантам. При цьому, він запевнив: кримчани водою забезпечені.

"До того часу поки Крим не український, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони там розвивали свої Збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечено на 100%", – сказав він.

Данілов підкреслив, що проблем з водою для кримського населення не існує, вона відсутня тільки в промислових цілях окупантів.

"Те, що там немає води для промисловості, це вже інше питання. Позиція досить проста – коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна, там обов'язково буде українська вода", – сказав він.

Данілов відмовився коментувати минулі заяви прем'єра Дениса Шмигаля про відновлення подачі води в Крим. Також він утримався від оцінки недавніх слів командуючого Військово-морських сил України Олексія Неіжпапи про ймовірний наступ Росії з окупованого Криму в Херсонській області, щоб пустити воду в Північно-Кримський канал.

"Я за себе відповідаю. Не знаю, хто куди поспішав", – сказав Данилов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Криму через посуху місцева "влада" визнала, що не може впоратися з подачею води. У Сімферополі з кранів у будинках тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом.

Окупанти поскаржилися, що води в Севастополі вистачить до листопада.

МЗС України заявив, що країна не буде поставляти до Криму воду, це проблема Росії як держави-окупанта і вона повинна нести за це відповідальність.