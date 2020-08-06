На два тижні випав із життя, пам'ятає не все: "слуга народу" розповів про перенесений COVID-19

Народного депутата України від фракції "Слуга народу" Данила Гетманцева виписали з лікарні після перенесеного COVID-19.

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Про це політик розповів у своєму Telegram-каналі 6 серпня. У нього була пневмонія, але апарат ШВЛ народному обранцю не знадобився.

"Відбувся порівняно легко... Хоча, якщо чесно, протягом цих двох вирваних із життя тижнів, пам'ятаю далеко не все", – написав він.

"Скажу одне, таке не побажаєш навіть дорослим розумникам, фб-експертам і тв-ерудитам, що весело розганяють у соцмережах на 100% "підтверджені" тези про відсутність вірусу та змову масонів", – додав він.

Гетманцев закликав усіх носити маски, а також подякував медикам за допомогу.

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Як писав OBOZREVATEL, про інфікування Данило Гетманцев розповів 28 липня. Він попросив політиків, які з ним контактували, здати тести на коронавірус.