Дані ЦВК свідчать про перемогу на місцевих виборах 'Слуги народу' та 'Батьківщини', – Решмеділова

Лідери партій відверто маніпулювали виборчими цифрами, але офіційні дані Центральної виборчої комісії свідчать, що найбільшу підтримку українців на місцевих перегонах 2020 року здобули команди президента Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко.

Про це заявила політична експертка Олександра Решмеділова у коментарі "РБК Україна".

"Переможець місцевих виборів визначається за кількістю мандатів, які отримує партія. За цим показником кращий результат показали "Слуга народу" та "Батьківщина", – зазначила експертка.

Вона нагадала, що загалом по країні до рад різних рівнів обиралися близько 43 тисяч депутатів. За даними Центрвиборчкому, партія президента виборола п’ять із половиною тисяч мандатів (14.5%), "Батьківщина" отримала майже чотири тисячі місць по всій країні (10.5%). Офіційні цифри викривають інформаційні маніпуляції, до яких вдавалися окремі політичні сили мало не наступного після закриття дільниць дня.

"Цифри кожен трактував як хотів. Можна було взяти якийсь показник, зручний для тієї чи іншої політичної сили, і сказати, що вони переможці. Ці вибори показали, що поквапилися окремі політики заявляти про свою перемогу, такий собі "казус Ляшка" – коли вголос волають, що є перемога, але після підрахунку ми дізнаємося, що результат інший", – констатувала Решмеділова.