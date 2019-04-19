Открытое письмо действующему президенту.

Петр Порошенко, я очень зла на Вас. Так зла, вот прям до трясучки. Когда уровень адреналина зашкаливает, при мысли о том, куда может полететь страна, при выборе мальчика и его молодой команды.

Петр Алексеевич, я зла на Вас, что именно Вы, именно Вы несёте ответственность за эту гребанную ситуацию.

2014 год, мы стали с Вами плечо к плечу и вытаскивались страну из пропасти. Да, Вы даже разговаривали с нами, Вы даже слышали нас. 2016 мы реформировали с Вами Министерство обороны, и Вы поддерживали реформы и всячески им содействовали.

Что случилось потом, Петр Алексеевич? Что?

В марте 2018 года на встрече с блогерами, все, даже самые лояльные к Вам указывали на то, что Вы в тёплой ванной, что Вы теряете нормальные коммуникации с избирателем, что Вы не разговариваете с людьми. Что Вы потерялись и от Вас ждут большего. Ждут реформ судебной системы, таможни, ГФС, ждут ннвк, ждут нормальных кадровые решений.

Я хочу спросить Вас, зачем Вам токсичный Савченко, от которого стонет вся Николаевская область? Зачем Вам Свинорчук? Зачем Вам Семечко? Почему Вы вовремя не реагировали? Да, Вы сделали много, но, как любого смертного, Вас занесли на Олимп, почивать на лаврах. А это привело, уж простите мне за подчеркивание своей прозорливости, к тому что мы имеем. Ещё в марте 2018 года, я Вам сказала: " тонуть мы будем вместе, в случае чего, и висеть по столбам тоже, хорошие справа, плохие слева." Вы отмахнулись от меня, и сказали: "так не будет".

А оно уже практически так.

Я зла на Вас Петр Алексеевич, зла за Грынина, за Березенко, за Вашу dream team. Увольте их, надавайте им по голове булавой, если это они Вам насоветовали провести такую предвыборную кампанию. Я зла, на то, какой водораздел в фб устроили Ваши медийщики. Как разосрали всех со всеми, как противопоставляли один лагерь другому, как позволяли называть оппонентов врагами.

Я зла на Вас, Петр Алексеевич. Очень зла. До выброса адреналина в кровь. И я буду Вас ругать каждый день, начиная с 22 апреля. Сильно ругать. Вы же меня знаете. Но 21 апреля, я дам Вам второй шанс. Не подведите.

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