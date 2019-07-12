Чому суд ЄС зняв санкції з Януковича: з'явилося пояснення

Після того, як суд Євросоюзу скасував санкції 2016-2018 року проти екс-президента України Віктора Януковича та його оточення, можна очікувати й інших рішень на користь "старого режиму".

Про це попередив лідер громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко в ефірі ObozTV. Він назвав дві основні причини зняття санкцій.

За його словами, перша і об'єктивна причина зняття санкцій – відсутність чітких і зрозумілих звинувачень на адресу Януковича і його команди з боку правоохоронних органів України.

Томенко нагадав, що після Революції Гідності генеральний прокурор Олег Махницький звинувачував Януковича в крадіжці $100 млрд.

"Потім з'явилося уточнення, що це вони в цілому вкрали $100 млрд. А на КамАЗах було вивезено $32 млрд... Минуло 5 років. Були усілякі квазі- і фейкові розслідування. Але фізичних доказів того, що Янукович вкрав – крім заочного суду про те, що він зрадив Україну – ми не отримали", – зазначив він.

Також він звернув увагу, що настрої в Європі щодо України стали більш прохолодними і обережними. На думку політика, це друга причина анулювання старих санкцій.

"Європейці прекрасно розуміють, що в Україні відбулася зміна влади і можна спокійніше реагувати на ситуацію... Очевидно, тепер вони зреагували на те, що серйозних і переконливих доказів українські правоохоронні органи не знайшли. І відповідно, вони знімають санкції. Думаю, це не перше і не останнє рішення", – наголосив Томенко.

"Ми побачимо ще не одне рішення, яке стосується представників політичного режиму Януковича", – спрогнозував він.

Чітких обвинувачень проти Віктора Януковича досі так і не з'явилося 112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня суд Європейського Союзу зняв санкції ЄС щодо Віктора Януковича і ще шести екс-чиновників з його найближчого оточення, які були накладені в 2016-2018 роках.

Рішення було ухвалене після розгляду скарг Віктора Януковича, його сина Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки та Андрія Клюєва.

Незважаючи на це рішення суду, Янукович та його поплічники залишаються в списку санкцій ЄС.

Чинні санкції щодо 12 колишніх українських чиновників та їхнього найближчого оточення були продовжені в березні 2019-го і їх ніхто не скасовував.

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