Daimler має відкликати в ФРН 238 тисяч дизельних авто

Через виявлення недозволених приладів вимикання системи очищення вихлопів автоконцерн Daimler лише в Німеччині має відкликати 238 тисяч дизельних автомобілів, кажуть у німецькому уряді.Німецький автомобільний концерн Daimler повинен відкликати загалом 238 тисяч оснащених дизельним двигуном автомобілів через виявлені недозволенні прилади вимикання системи очищення вихлопів. Про це в понеділок, 11 червня, повідомив міністр транспорту Німеччини Андреас Шоер (Andreas Scheuer) після зустрічі з генеральним директором Daimler Дітером Цетше (Dieter Zetsche) у Берліні, передає інформагенція dpa.

За словами урядовця, федеральний уряд негайно ухвалить офіційне відкликання цих автомобілів. Всього в Європі налічується близько 774 000 автомобілів-дизелів марки Mercedes, оснащених такими системами. Йдеться про мінівен Vito, а також представницькі моделі С-класу та позашляховик GLC.

На даний момент тривають санкціоновані міністерством транспорту перевірки інших моделей дизельних автомобілів Daimler на предмет наявності недозволених систем керування очисткою вихлопних газів.