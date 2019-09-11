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11 вересня • оновлено в 22:26
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Cюмар забила на сполох через кроки до згортання євроінтеграції України

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Україна має наполягати на отриманні плану дій щодо членства в НАТО, адже відхід від співпраці з Альянсом означатиме повернення до сфери впливу Росії.

Про це з трибуни Верховної Ради заявила народна депутатка фракції "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сюмар пригадала події осені 2013 року, коли на Майдан вийшла молодь, представники середнього класу і протестували проти згортання європейського та євроатлантичного курсів Януковичем, повернення України до сфери впливу Росії і проти узурпації влади.

Депутатка від

Депутатка від "ЄС" Вікторія Сюмар

Пресслужба партії "Європейська солідарність"

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"Нашу фракцію хвилюють процеси, які відбуваються у сфері європейської, а особливо євроатлантичної інтеграції. Ті заяви, які ми почули вчора від віцепрем’єра з питань європейської інтеграції про те, що Україна не буде наполягати на отриманні плану дій членства в НАТО – це, певною мірою, означає згортання євроатлантичної інтеграції України. Також ми бачимо й опосередковані сигнали такого згортання. Є сигнали про те, що інструкторів НАТО вже відкликають із зони розмежування", – зауважила політикиня.

Сюмар підкреслила, що Північноатлантичний альянс стане гарантією безпеки України.

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"НАТО для України – це не просто безпековий блок, це не просто якась далека перспектива. НАТО для України – це єдиний спосіб гарантувати безпеку кожному українцю у протистоянні з ядерним сусідом і агресором, який анексував Крим, окупував частину української території на сході – Росією. Якщо ми сьогодні відійдемо від співпраці з НАТО, якщо ми відмовимося від отримання ПДЧ, це означатиме, що Україна знову готова потрапити до сфери впливу Росії", – наголосила парламентарка.

Нагадаємо: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час візиту до штаб-квартири НАТО зазначив, що Україні не варто за власною ініціативою форсувати питання надання Плану дій щодо членства в НАТО.

Як писав OBOZREVATEL, Україна проведе військову реформу, розділивши за стандартами НАТО посади начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ.

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Особа
Вікторія Сюмар
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Эта Сюмар пусть скажет сколько заплатили тем кто вышел на Майдан и чем этот выход обернулся для Украины - деиндустриализацией, массовыми обнищанием населения, развалом экономики, тысячами смертей, потерей территории, бегством населения из страны, миллиардными долларовыми долгами и массой отрицательных последствий, похоже, летальных для независимости страны. Пока что все эти "евроинтеграции" ничего хорошего не принесли и вряд ли принесут.
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Валевич Борис
Валевич Борис
первые пять лет эта "кнопочка" ничем не запомнилась, кроме развода, ее все устраивало и интеграция была обильная, а теперь что понесло - наверное нет больше сил смотреть на страдающий народ
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Если бы Украина всерьёз собиралась в НАТО,то уже давно бы прекратила гражданскую войну и не кричала бы на каждом углу про войну с РФ!!!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Гражданин ЕС, они сейчас не представляют интерес для НАТО ! Военные базы там располагать глупо ! Вся территория Украины простреливается из Крыма , самой России и Белоруссии ! Крым в России и базу НАТО там не сделаешь остальные порты Украины тоже под базы не годятся из-за того же Крыма ! Ну ,а армия Украины ещё далека до стандартов НАТО ,и сомнительно ,что она до них когда-либо доберётся! С ЕС ситуация та же ну кому сейчас нужна в ЕС страна ,которая постоянно будет клянчить деньги!
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