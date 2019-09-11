Cюмар забила на сполох через кроки до згортання євроінтеграції України

Україна має наполягати на отриманні плану дій щодо членства в НАТО, адже відхід від співпраці з Альянсом означатиме повернення до сфери впливу Росії.

Про це з трибуни Верховної Ради заявила народна депутатка фракції "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сюмар пригадала події осені 2013 року, коли на Майдан вийшла молодь, представники середнього класу і протестували проти згортання європейського та євроатлантичного курсів Януковичем, повернення України до сфери впливу Росії і проти узурпації влади.

Депутатка від "ЄС" Вікторія Сюмар Пресслужба партії "Європейська солідарність"

"Нашу фракцію хвилюють процеси, які відбуваються у сфері європейської, а особливо євроатлантичної інтеграції. Ті заяви, які ми почули вчора від віцепрем’єра з питань європейської інтеграції про те, що Україна не буде наполягати на отриманні плану дій членства в НАТО – це, певною мірою, означає згортання євроатлантичної інтеграції України. Також ми бачимо й опосередковані сигнали такого згортання. Є сигнали про те, що інструкторів НАТО вже відкликають із зони розмежування", – зауважила політикиня.

Сюмар підкреслила, що Північноатлантичний альянс стане гарантією безпеки України.

"НАТО для України – це не просто безпековий блок, це не просто якась далека перспектива. НАТО для України – це єдиний спосіб гарантувати безпеку кожному українцю у протистоянні з ядерним сусідом і агресором, який анексував Крим, окупував частину української території на сході – Росією. Якщо ми сьогодні відійдемо від співпраці з НАТО, якщо ми відмовимося від отримання ПДЧ, це означатиме, що Україна знову готова потрапити до сфери впливу Росії", – наголосила парламентарка.

Нагадаємо: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час візиту до штаб-квартири НАТО зазначив, що Україні не варто за власною ініціативою форсувати питання надання Плану дій щодо членства в НАТО.

Як писав OBOZREVATEL, Україна проведе військову реформу, розділивши за стандартами НАТО посади начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ.

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