COVID-19 у Зеленського і Єрмака: нехай побудуть у шкурі простого люду

Михайло Бродський Політика 18:20, 9.11.2020 Оновлено: 18:51, 9.11.2020

Отже, Зеленський і Єрмак – корона. Зла не зичу, але лікуватися їхати тільки в держлікарні. Інакше – це зрада українців в їхній боротьбі за життя зі смертю.

Ці клоуни повинні побути в шкурі простих людей. Може, перепросять за 7 просраних місяців і за фонд, який пропав. Зе – до Кривого Рогу, а Єрмак – у 4-ту лікарню. Щоправда, думаю, що їх лікуватимуть правильними й дорогими ліками і в лікарню вони не потраплять. А ви, лохи, вмирайте потихеньку.

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