Отже, Зеленський і Єрмак – корона. Зла не зичу, але лікуватися їхати тільки в держлікарні. Інакше – це зрада українців в їхній боротьбі за життя зі смертю.

Ці клоуни повинні побути в шкурі простих людей. Може, перепросять за 7 просраних місяців і за фонд, який пропав. Зе – до Кривого Рогу, а Єрмак – у 4-ту лікарню. Щоправда, думаю, що їх лікуватимуть правильними й дорогими ліками і в лікарню вони не потраплять. А ви, лохи, вмирайте потихеньку.