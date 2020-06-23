COVID-19 у Раді: Разумков розповів, скільки нардепів перехворіло

У Верховній Раді України на коронавірусну інфекцію перехворіло 15-17 народних депутатів.

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Про це в ефірі "UA: Українське радіо" повідомив глава ВРУ Дмитро Разумков. Його слова цитує "Інтерфакс-Україна".

Водночас голова парламенту підкреслив, що деякі нардепи все ще хворіють на COVID-19.

"Перехворіло загалом десь людей 15-17. Якщо не помиляюся, двоє ще хворіють. Я маю на увазі народних депутатів", – сказав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині травня Дмитро Разумков заявляв, що в Раді всі остаточно вилікувалися від коронавірусу, яким тоді перехворіло до 10 народних депутатів.