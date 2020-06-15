Президент України Володимир Зеленський, дружина якого, Олена Зеленська, заразилася COVID-19, продовжує працювати в своєму офісі.

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Про це "Українській правді" в понеділок, 15 червня, повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

Вона пояснила, що Зеленський відвідує офіс, "оскільки не може делегувати повноваження, а деякі з його функцій можна виконувати тільки з офісу".

Наголошується, що український президент обмежив своє спілкування "дуже вузьким колом" людей, із якими дотримується соціальної дистанції.

Усі наради, переговори та зустрічі, як зазначила Мендель, Зеленський проводить за допомогою спецзв'язку або телефону.

Заплановані на поточний тиждень поїздки в регіони президент скасував.

За словами Мендель, Зеленський почувається добре й щодня здає тест на коронавірус. Усі результати – негативні.

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