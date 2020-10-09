Міськрада Харкова – про Кернеса: ніякого інсульту, ніякої втрати мови

Дар'я Дурова Політика 19:03, 9.10.2020

Харківський міський голова Геннадій Кернес дієздатний і повинен повернутися з клініки в Німеччині найближчим часом.

Таку заяву на брифінгу в п'ятницю, 9 жовтня, зробив представник Харківської міськради Юрій Сидоренко. Його процитувало "Суспільне".

"Ніякого інсульту, ніякої втрати мови. Все в головах політичних опонентів", – сказав Сидоренко, спростувавши інформацію про наслідки захворювання у мера.

"Наразі чекаємо, дуже сильно чекаємо, коли він повернеться. Нам кажуть, чекати залишилося недовго", – додав представник міськради. Точних дат він не назвав.

Сидоренко зазначив, що сесія місцевих депутатів може бути оголошена в будь-який момент.

"Сесію скликає або мер, або виконувач обов'язків. Повноваження депутатів цього скликання тривають до того, як наберуть чинності повноваження депутатів наступного скликання, це нескоро, тому сесія може бути зібрана в будь-який момент, тим більше, що бюджет потрібно приймати", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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