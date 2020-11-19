Хворий на COVID-19 Єрмак пояснив, чому потрапив у "Феофанію"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що перебуває з COVID-19 у лікарні "Феофанія", тому що необхідний рівень захищеності зв'язку для віддаленої роботи в житловому будинку забезпечити неможливо.

Про свою хворобу чиновник розповів 18 листопада на сторінці у Facebook. Він зазначив, що самоізоляцію та медичний догляд планував організувати вдома, але не вдалося.

Як розповів Єрмак, у віддаленому режимі він взяв участь у низці "надважливих дзвінків" – зокрема радників лідерів країн-учасниць "нормандського" формату.

"Думаю, через постійні дзвінки і відеоколи створював незручності для персоналу. За це мені самому незручно і хочеться вибачитися. Нескінченно вдячний вам за терпіння, дорогі лікарі", – написав глава ОП.

Він зізнався, що спершу був завантажений роботою і почував себе нормально. Через деякий час самопочуття погіршилося, у нього піднялася температура, з'явився кашель, біль у горлі та грудях.

"Вихідні були важкими, трохи випав із роботи", – розповів Єрмак. Він підкреслив, що зараз йому набагато краще, він йде на поправку.

"Саме необхідність повноцінної роботи щодня, проведення захищених відеоконференцій, дзвінків і т.д. були головними причинами щодо "Феофанії". Хворіти не люблю, востаннє у лікарні був багато років тому. Зрозумів ще раз – це не моє", – зазначив керівник Офісу президента.

Він закликав усіх дотримуватися карантину, а також подякував лікарям. За словами Єрмака, вони рятують людей незважаючи на багаторічні проблеми медицини.

Як писав OBOZREVATEL: