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26 березня • оновлено в 10:25
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Один із депутатів СН виступив проти законопроєкту про банківську діяльність

2.3т
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Народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Холодов виступив проти законопроєкту №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Свою позицію він аргументував у Facebook, наголосивши, що результатом цього закону стане "амністія в усіх справах на фінансовому ринку" для влади часів президентства Петра Порошенка.

"Короткий зміст законопроєкту 3260 такий: Нацбанк, Фонд гарантування вкладів фізосіб і Кабмін отримують право на фінансовому ринку робити все, що вважають за потрібне на підставі своєї "професійної думки". Цю "думку" не можна оскаржити в суді. Максимум що можна – це спробувати отримати компенсацію за незаконні рішення постфактум. Але умови прописані так, що це зробити буде неможливо", – висловився Холодов.

Нацбанк України

Нацбанк України

Delo.ua

Він вважає, що ці "права" Нацбанку хочуть "видати заднім числом", щоб прикрити минулу владу.

"Ви власник банку? НБУ може віджати його будь-якої миті. І ніяк ви потім бізнес не повернете. Ну або домовляйтеся з НБУ – шукайте корупційні можливості", – попередив нардеп.

На думку Холодова, наділення НБУ подібними повноваженнями може призвести до перевищення повноважень та використання регулятора в політичних цілях.

"Виходить так: ...Нацбанк хочуть наділити правами фінансового НКВС. Концентрація такої влади в одних руках дасть легальну можливість продовжувати використовувати НБУ в політичних цілях і поставить рішення НБУ вище за всю судову систему", – наголосив нардеп.

Зазначимо, ухвалення цього законопроєкту є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Його текст опублікований на сайті парламенту і передбачає, що власники та колишні власники банку можуть отримати відшкодування збитків лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кабмін погодив з МВФ фінальну версію законопроєкту №2571. Мається на увазі, що ліквідовані банки не зможуть повернутися на ринок.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Андрій Холодов
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу національний банк України ПриватБанк Кабінет Міністрів України
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