"Чувак, у нас мізків більше!" Омелян жорстко розкритикував Зеленського

Міністр інфраструктури Володимир Омелян жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на його виступ на iForum.

У Facebook міністр звинуватив президента в некомпетентності і популізмі, закликавши "перед тим, як критикувати роботу інших людей, придумати щось своє і розібратися в термінах".

"Правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо на українській - цифровізація. А хтось на ньому запнувся... Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке. Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас. І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту", - написав Омелян.

За його словами, інновації в Україні розвиваються швидкими темпами.

"Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо. Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі", - заявив Омелян.

Омелян і Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в день інавгурації Зеленський жорстко розкритикував роботу міністрів і порадив їм звільнитися, зокрема, натякнувши на Омеляна. Президент висловився про "міфічні дороги, які ремонтуються лише в чиїсь бурхливій уяві".

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