ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Чувак, у нас мізків більше!" Омелян жорстко розкритикував Зеленського

25.2тЧитати матеріал російською

Міністр інфраструктури Володимир Омелян жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на його виступ на iForum.

У Facebook міністр звинуватив президента в некомпетентності і популізмі, закликавши "перед тим, як критикувати роботу інших людей, придумати щось своє і розібратися в термінах".

"Правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо на українській - цифровізація. А хтось на ньому запнувся... Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке. Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас. І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту", - написав Омелян.

За його словами, інновації в Україні розвиваються швидкими темпами.

Новини
Зеленський провів першу зустріч із главою Нацбанку: що обговорювали

"Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо. Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі", - заявив Омелян.

Омелян і Зеленський

Омелян і Зеленський

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в день інавгурації Зеленський жорстко розкритикував роботу міністрів і порадив їм звільнитися, зокрема, натякнувши на Омеляна. Президент висловився про "міфічні дороги, які ремонтуються лише в чиїсь бурхливій уяві".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир ОмелянВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
20
Коментарі
68
42
Смішно
101
Цікаво
23
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ронович Рон
Ронович Рон
Омельян это то чучело, которое так помпезно с поросёнком открыл авиарейсы " Ужгород- Киев" и так же их просрал, что ты сделал для страны убогое, может у тебя мозгов и больше только они у тебя в заднице, а не в голове - чучело.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Лохлы! Где то большинство, которое за Зе голосовало?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зелю стукнули фейсом об тєйбл.и правильно,ибо нехер клоуну ходить к умным людям и втирать им какую то квартальную херню.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки