Чутки про купівлю ФК "Чорноморець" Вадимом Новинським не відповідають дійсності

Ні компанія "Смарт-Холдинг", ні її акціонер Вадим Новинський не укладали і не мають наміру укладати угоди з придбання корпоративних прав на футбольний клуб "Чорноморець" або будь-які його активи.

Про це повідомляє пресцентр Вадима Новинського, коментуючи поширені в ЗМІ повідомлення про те, що народний депутат Вадим Новинський нібито придбав футбольний клуб "Чорноморець", а також стадіон і готельний комплекс в Одесі.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Звертаємо увагу засобів масової інформації на те, що журналіст, який вперше опублікував цю інформацію, не звертався за офіційним коментарем. Будемо надалі вдячні українським медіа за дотримання журналістських стандартів та законодавства України, що гарантують громадянам право на правдиву і достовірну інформацію , а також за звернення до подібних випадках безпосередньо до першоджерела", – сказано в повідомленні пресслужби.

Вадим Новинський

Нагадаємо, "Смарт-Холдинг" – одна з найбільших промислово-інвестиційних груп України, яка об'єднує підприємства, зосереджені в ключових для економіки України галузях: гірничо-металургійному та нафтогазовому комплексах, банківському секторі, сільському господарстві, роздрібній торгівлі, суднобудуванні і нерухомості. Як портфельний інвестор підприємства "Смарт-Холдингу" беруть участь і в інших бізнес-проектах. Бенефіціаром "Смарт-Холдингу" є Вадим Новинський.

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