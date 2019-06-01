"Чупакабра, ти не ох*їв?" Найєм пояснив компромат на "всемогутнього" Пашинського

Депутат Верховної Ради від БПП і журналіст Мустафа Найєм підтвердив достовірність запису голосу голови парламентського Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергія Пашинського, опублікованого колишнім першим заступником глави Адміністрації Президента Андрієм Портновим.

"Прислали посилання на запис розмови Сергія Пашинського, яку виклав Андрій Портнов. Повністю підтверджую факт цієї розмови. Все так і було", – написав він у своєму Telegram.

При цьому Найєм запевнив, що Пашинський "нічого ніколи не вирішував ні в МВС, ні в поліції", також він не міг нікуди нікого призначати.

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Сергій Пашинський і Мустафа Найєм

"Під час останньої розмови я розхвилювався і звернувся до Сергія Володимировича не по імені та по батькові, а, як ми зазвичай називаємо його між собою, в парламенті: "Чупакабра, а ти не ох*їв будувати з себе вершителя доль?! " – сказав я йому, і на цьому все закінчилося ", – написав Найєм.

Ці слова стосувалися історії з нібито призначенням Найєма на пост глави Нацполіціі.

"Приблизно у середині 2016 року я дійсно звертався до нього з проханням посприяти призначенню начальником поліції. Підтверджую також, що у відповідь пан Пашинський запропонував попрацювати рік-півтора дільничним у Краматорську, потім перевести главою управління в Дніпро і приблизно до літа минулого року я мав очолити Національну поліцію України. Чесно кажучи, я очікував, що цей шлях буде коротшим, але оскільки інших варіантів не було, я змушений був погодитися", – йдеться в повідомленні.

При цьому Найєм поспішає уточнити, що "вся ця байка – нісенітниця з самого початку і до кінця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портнов виклав у мережу розмову-компромат на Пашинського. За "аудіофайл і хорошу роботу" він подякував главі СБУ Василеві Грицаку.

Запис доступний тут.

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