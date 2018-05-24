Чумак: я йду в президенти України

Позафракційний народний депутат Віктор Чумак заявив, що піде на вибори президента України.

Про це він розповів під час інтерв'ю журналісту Роману Скрипін, повідавши про свої цілі та політичній системі в країні.

"Політико-економічна система базувалася на симбіозі олігархів, політиків і чиновників. Чиновники продавали свої адміністративні можливості. Політики продавали свої політичні можливості голосувати. Чиновники ставили підпис під певними документами. А бізнесмени, які потім ставали олігархами або посіпаками олігархів - платили за це. Така система у нас формувалася", - підкреслив він.

За словами Чумака, якщо монополії в країні не зруйнувати, Україна нікуди не піде.

Новини Втік в РФ Олійник зібрався на вибори в Україну

"Монополії гальмують будь-який розвиток. Антикорупційний закон, в тому вигляді, не приймуть. В тому вигляді, як потрібно міжнародним партнерам, його навряд чи візьмуть. А якщо приймуть, то точно до кінця року через Конституційний суд скасують. Іншим не вигідно, щоб він заробив до виборів, до будь-яких. Це варіант на 90% розглядається в Адміністрації президента", - підкреслив депутат.

Віктор Чумак скріншот

На питання, чи йде він на об'єднання з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком він заявив, що не робить цього, бо вони тепер об'єднані.

"Ми давно об'єднані з Гриценком. Об'єднані за ціллю, по стратегією, за тим, як ми бачимо майбутнє. І у нас, на сьогоднішній день, в принципі різниця тільки в тактиці. Гриценко каже, що потрібно збирати всіх сьогодні. А моя, що треба збирати всіх і залишати одного на вибори за півтора місяці до голосування першого туру", - додав він.

Сьогоднішні рейтинги кандидатів на вибори Чумак назвав "майже температурою трупа".

"Є методики, розроблені нормальними соціологічними інститутами за шістьма пунктами, які визначають так званий потенціал кандидатів. Рейтинги, антирейтинги, довіра, недовіра. Їх треба міряти на сьогодні, за півтора місяці до виборів. Тому що сьогодні - це не рейтинги. Це температура майже трупа", - сказав він.

На питання Скрипіна, чи збирається він йти в президенти країни, Чумак відповів: "Так, я йду, хто вам сказав, що я не йду".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-член Партії регіонів Володимир Олійник, який втік до Росії, захотів брати участь у виборах.