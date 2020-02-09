Головна Новини
9 лютого • оновлено в 19:03
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

На "килим" не викликає: у Рябошапки розповіли про контакти із Зеленським

1.6т
Читати матеріал російською

Заступник генерального прокурора України Руслана Рябошапки Віктор Чумак заявив, що не відчуває тиску з боку Офісу президента Володимира Зеленського.

Про спілкування з главою держави він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Чумака, ні його, ні першого заступника Рябошапки Віталія Каська Зеленський "на килим" не викликає. З Рябошапкою ж він спілкується по телефону.

Новини
Зеленський під загрозою: Рябошапка заявив про "неконтрольовану" ситуацію в Україні

У Рябошапки розповіли про контакти із Зеленським

У Рябошапки розповіли про контакти із Зеленським

"Якщо це зателефонувати генпрокурору, то я думаю, що це не страшно. Він не вимагає ж у нього якихось конкретних людей. Але я розумію, що президента іноді турбують питання правоохоронної або, скажімо так, ситуації з правоохоронними органами в країні. А ми фактично є координуючим органом. Я думаю, що тут немає нічого страшного, якщо і подзвонить, і запитає. Головне, щоб не було прямих вказівок. Це ми і самі знаємо. І прямих вказівок ми не отримуємо", – підкреслив Чумак.

Він розповів, які зміни побачив після приходу Зеленського.

"Я не буду говорити за всіх. Скажімо так, я бачу, що в принципі і оперативні служби, і органи попереднього розслідування більш-менш стали працювати незалежно, а, принаймні, у прокуратурі точно так. Тобто ніхто не дзвонить, ніхто не говорить, що робити", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чумак заявив про гучні посадки в Україні, обіцяні Зеленським.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч
Особи
Віталій Касько Руслан Рябошапка Володимир Зеленський Віктор Чумак
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
9
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
bregovich mark
bregovich mark
ПереобутЫй брехун,
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги