На "килим" не викликає: у Рябошапки розповіли про контакти із Зеленським

Заступник генерального прокурора України Руслана Рябошапки Віктор Чумак заявив, що не відчуває тиску з боку Офісу президента Володимира Зеленського.

Про спілкування з главою держави він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Чумака, ні його, ні першого заступника Рябошапки Віталія Каська Зеленський "на килим" не викликає. З Рябошапкою ж він спілкується по телефону.

У Рябошапки розповіли про контакти із Зеленським

"Якщо це зателефонувати генпрокурору, то я думаю, що це не страшно. Він не вимагає ж у нього якихось конкретних людей. Але я розумію, що президента іноді турбують питання правоохоронної або, скажімо так, ситуації з правоохоронними органами в країні. А ми фактично є координуючим органом. Я думаю, що тут немає нічого страшного, якщо і подзвонить, і запитає. Головне, щоб не було прямих вказівок. Це ми і самі знаємо. І прямих вказівок ми не отримуємо", – підкреслив Чумак.

Він розповів, які зміни побачив після приходу Зеленського.

"Я не буду говорити за всіх. Скажімо так, я бачу, що в принципі і оперативні служби, і органи попереднього розслідування більш-менш стали працювати незалежно, а, принаймні, у прокуратурі точно так. Тобто ніхто не дзвонить, ніхто не говорить, що робити", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чумак заявив про гучні посадки в Україні, обіцяні Зеленським.

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