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17 березня • оновлено в 12:20
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Чумак не захотів працювати з Венедіктовою і написав заяву на звільнення

4.7т
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Заступник генпрокурора і виконувач обов'язків глави Офісу генерального прокурора Віктор Чумак написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, де також опублікував фотокопію відповідного документа (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Прошу звільнити мене з адміністративної посади заступника генерального прокурора і з органів прокуратури", – йдеться в тексті заяви на ім'я нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Віктор Чумак

Віктор Чумак

sud.ua

Водночас він також подякував усім за підтримку під час роботи в ОГП.

"Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і підтримував", – зазначив Чумак у своєму пості.

Заява Чумака

Заява Чумака

Facebook/Віктор Чумак

Пост Чумака

Пост Чумака

Facebook/Віктор Чумак

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 березня, монобільшість Верховної Ради на позачерговому засіданні призначила на посаду генеральної прокурорки Ірину Венедіктову, а міністром економічного розвитку став Ігор Петрашко.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
звільнення
Особи
Віктор Чумак Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Лариса Лариса
Лариса Лариса
судя по последним назначениям и увольнениям Украина переплюнет все башни Кремля！Кошмар！
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Serov Oleg
Serov Oleg
правильно сделал баран
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васильевич василий
васильевич василий
2000 года заявление
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