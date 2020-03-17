Чумак не захотів працювати з Венедіктовою і написав заяву на звільнення

Заступник генпрокурора і виконувач обов'язків глави Офісу генерального прокурора Віктор Чумак написав заяву про звільнення.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, де також опублікував фотокопію відповідного документа (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Прошу звільнити мене з адміністративної посади заступника генерального прокурора і з органів прокуратури", – йдеться в тексті заяви на ім'я нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.
Віктор Чумак
sud.ua
Водночас він також подякував усім за підтримку під час роботи в ОГП.
"Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і підтримував", – зазначив Чумак у своєму пості.
Заява Чумака
Facebook/Віктор Чумак
Пост Чумака
Facebook/Віктор Чумак
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 березня, монобільшість Верховної Ради на позачерговому засіданні призначила на посаду генеральної прокурорки Ірину Венедіктову, а міністром економічного розвитку став Ігор Петрашко.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "звільнення" на сайті "OBOZREVATEL".