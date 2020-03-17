Чумак не захотів працювати з Венедіктовою і написав заяву на звільнення

Заступник генпрокурора і виконувач обов'язків глави Офісу генерального прокурора Віктор Чумак написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, де також опублікував фотокопію відповідного документа (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Прошу звільнити мене з адміністративної посади заступника генерального прокурора і з органів прокуратури", – йдеться в тексті заяви на ім'я нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Віктор Чумак sud.ua

Водночас він також подякував усім за підтримку під час роботи в ОГП.

"Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і підтримував", – зазначив Чумак у своєму пості.

Заява Чумака Facebook/Віктор Чумак

Пост Чумака Facebook/Віктор Чумак

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 березня, монобільшість Верховної Ради на позачерговому засіданні призначила на посаду генеральної прокурорки Ірину Венедіктову, а міністром економічного розвитку став Ігор Петрашко.

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