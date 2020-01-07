На рубеже 2019 и 2020 годов Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп предложили своим гражданам свои собственные версии общественных договоров, или социальных контрактов. О сути социальных контрактов от Путина, Зеленского и Трампа – чуть ниже, а сначала мысли тех трех людей, которых, собственно, принято считать основоположниками самой идеи социального контракта.

"Мудрый законодатель не начинает с сочинения законов, самых благих самих по себе, но испытывает предварительно, способен ли народ, которому он их предназначает, их выдержать", - Жан-Жак Руссо, "Об общественном договоре".

"Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех", - Томас Гоббс, "Левиафан".

"Великой и главной целью объединения людей в государства и передачи ими себя под власть правительства является сохранение их собственности", - Джон Локк, "Два трактата о правлении".

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Итак, новая версия общественного договора, который Путин положил россиянам под елочку в качестве новогоднего подарка, фактически изложена в его новогоднем обращении, в двух самых главных его фрагментах. Вот первый фрагмент, где Путин сообщает россиянам о главном событии 2020 года. Это 75-я годовщина Победы.

То есть, самым главным событием в жизни граждан России должно быть то, которое произошло в прошлом, 75 лет назад, задолго до рождения абсолютного большинства ныне живущих россиян.

Второй важный фрагмент, когда Путин говорит "Наряжаем елку, достаем старые фигурки из картона…".

Я старше Путина, но не помню, чтобы в нашей семье на елку вешали фигурки из картона. Помню только в школе, когда отмечали чье-то странное поведение, говорили, что "у него было трудное детство, деревянные игрушки". Все вместе – это попытка предложить россиянам прошлое, какую-то допотопность, архаику.

Любой социальный контракт – это предложение со стороны власти гражданам, которое включает то, чем граждане должны пожертвовать и то, что граждане взамен приобретают.

В этом году пошел отсчет третьего десятилетия путинской власти. И он предложил россиянам третий социальный контракт.

Первый контракт – в "нулевые": "рост благосостояния россиян в обмен на неучастие россиян в политике".

И этот контракт был выполнен: за всю историю существования людей на территории нынешней РФ, люди никогда не жили в таком материальном достатке, как в "нулевые".

Второй контракт – в "десятые": "ощущения имперской гордости в обмен на неучастие в политике и готовность затянуть пояса".

Поначалу второй путинский социальный контракт был россиянами принят "на ура", как и первый. Тем более, что пояса сразу не пришлось затягивать. Но к концу "десятых" разладилось сразу все. Россияне не смогли оценить совершенно гоголевский юмор фразы: "Денег нет, но вы держитесь!". Потом, вдруг выяснилось, что за удовольствие видеть Крым в составе РФ надо почему-то заплатить своими пенсиями. Об этом в социальном контракте ничего сказано не было. Как и о том, что за удовольствие видеть как наши ракеты убивают людей в Сирии россияне должны почему-то нюхать вонь от мусорных свалок, которыми власть не хочет заниматься, поскольку ей больше нравится убивать людей в Сирии. И, наконец, во втором путинском контракте ничего не было сказано про то, что Россию выгонят из международного спорта.

В итоге к концу "десятых" россияне вполне внятно дали понять, что такой социальный контракт их не устраивает. Партии власти, "Единой России" пришлось спрятаться, уйти в подполье. На выборах партия власти теперь либо проигрывает, либо скрывает свою партийную принадлежность. Под трансляциями путинских выступлений в ютубе приходится отключать статистику и комментарии, поскольку и то и другое показывает крайне негативное отношение к президенту.

И вот, наконец, третий контракт, на "двадцатые": "россиянам предлагается пожертвовать настоящим и будущим в обмен на миф о прошлом".

Полагаю, что этот социальный договор россияне отторгнут. Как скоро и в какой форме, предсказывать не стану, но то, что это непристойное предложение не будет принято, для меня очевидно.

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Президент Украины, Владимир Зеленский свой новый социальный контракт, который он предлагает гражданам Украины, также упаковал в форму новогоднего обращения. Вот предельно ясная и лаконичная формула этого общественного договора от Владимира Зеленского:

"Это должно стать нашей национальной идеей… Не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен".

Я не отношусь к Зеленскому с той неистовой ненавистью, с которой к нему относятся многие мои собеседники в социальных сетях и в Украине и в России. Я не считаю, что Зеленский пришел, чтобы сдать Украину Путину, поскольку не вижу в его глазах безумия самоубийцы. А сдача Украины Путину в любой форме - это именно самоубийство. Причем, в лучшем случае – политическое. И я не понимаю, зачем это надо человеку, который только что стал президентом страны с таким громадным уровнем поддержки.

Но вот этот социальный контракт, который он предлагает украинцам – это большая ошибка. Такое нельзя предлагать людям, у которых вот прямо сейчас идет в стране война с сильным, агрессивным и непримиримым соседом. Напоминаю ту мысль Руссо из "Общественного договора", которую я процитировал в самом начале. Людям надо предлагать в качестве договора пойти на те жертвы, которые они могут вытерпеть. Сказанное Зеленским каждый тут же примеряет на себя. И не только в Украине. Готов ли, например, я жить на улице Ахмата Кадырова, или провожать внуков в школу через мост его имени? Все ли мне равно, если на Лубянке будет восстановлен памятник Дзержинскому? Полагаю что такое же возмущенное "нет!" сегодня вызвали эти слова Зеленского у многих граждан Украины, и не только у сторонников Петра Порошенко.

Уверен, что президент Украины Зеленский хотел сказать какие-то правильные слова и предложить украинцам худой мир вместо доброй ссоры. И это было бы нормально, если бы в Украине был внутренний конфликт, а не российская агрессия. Я не спичрайтер Зеленского и не его пиарщик. Поэтому не собираюсь за него формулировать. Просто вынужден зафиксировать, что та формулировка социального контракта, которая была им предложена 31.12.2019 крайне неудачна и ошибочна. И это очень грустно. Поскольку ошибки и поражения Зеленского в данный момент становятся поражениями Украины…

Поступки американского президента Дональда Трампа в силу его статуса лидера самой сильной и влиятельной страны на планете, имеют резонанс, несопоставимый с резонансом от поступков Путина и Зеленского. Поэтому то, что он сделал в первые дни 2020 года стало новым социальным контрактом не только для граждан США, но и в какой-то степени новым общественным договором для человечества.

Его приказ уничтожить иранского генерала Сулеймани был блестящим предвыборным ходом. Этим ходом Трамп заранее выбил почву из-под ног любой критики и поставил всех своих критиков в положение заведомых идиотов или негодяев, которые сочувствуют одному из самых больших негодяев на планете. Поскольку именно таким был уничтоженный генерал-майор Сулеймани. Который неоднократно призывал уничтожить Израиль, был главным организатором поддержки Асада, стоившей жизни миллиону сирийцев, стоял за атакой на посольство США и прочими диверсиями и терактами на Ближнем Востоке.

Сулеймани неоднократно бывал в Москве и по данным некоторых агентств встречался с Путиным, который называл его другом и именно Сулеймани втащил путинскую Россию в Сирию. Но сейчас все эти мидовские лавровы-захаровы и прочие думцы, выражающие возмущение убийством "без суда и следствия", выглядят крайне глупо. Поскольку только что Путин объяснял убийство в Берлине гражданина Грузии тем, что "покойный не был нравственным человеком". Ну, и вообще, не стране, которой руководит офицер КГБ, возмущаться бессудными убийствами. Только что исполнилось 40 лет со дня убийства главы Афганистана Амина, которого советские диверсанты уничтожили 27.12.1979 года…

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В идиотском положении оказались представители Демократической партии США, которым надо же как-то критиковать Трампа. И они не выдумали ничего нелепее, чем возмущаться, что он об этой операции не предупредил конгресс США. Видимо, во имя гласности, Трампу надо было устроить публичные слушания, на которых подробно описать план предстоящей операции с указанием места, времени и непременно с техническими характеристиками дрона и ракеты-убийцы…

То, что Трамп сделал выигрышный ход, а также то, что покойный, действительно, "не был нравственным человеком", а потому не заслуживает сожаления, не снимает вопросов к тому социальному контракту, который Трамп предложил США и всему миру.

По форме социальный контракт от Трампа сделан в стилистике голливудских фильмов про шерифов дикого Запада, которые спасают провинциальный городок от плохих парней. В российском варианте это фильмы "Брат" и особенно "Брат-2" Алексея Балабанова, где по своему понятая "справедливость" торжествует, вопреки всякому закону. "Вот скажи мне, американец, в чем сила?" - спрашивает планета у американца Трампа. "Сила – в правде!" - отвечает американец Трамп и лихо крутнув на пальце кольт, ловко отправляет его в кобуру. На самом деле честный ответ Трампа звучит иначе.

"Сила - в силе!".

Только сила позволила Трампу уничтожить зло, воплощенное в генерале Сулеймани. Но недостаток силы не позволяет Трампу уничтожить зло, воплощенное в Ким Чен Ыне. Недостаток силы не позволяет Трампу даже подумать о том, чтобы уничтожить зло, воплощенное в Путине. Хотя количество зла, воплощенного в каждом из этих двоих, ничуть не меньше, чем то зло, которое нес людям Сулеймани.

Социальный контракт, который предлагает планете и США Трамп звучит так:

"Я вас защищаю от тех, кого считаю плохими парнями, в обмен на то, что вы забываете о международном праве".

По сути, это возврат в т.н. "естественное состояние", до всякого социального контракта. Я вместе со всеми нормальными людьми испытываю радость от того, что на планете одним негодяем стало меньше. Примерно такие же ощущения, похожие на катарсис, испытывают любители Голливуда, когда шериф убивает плохих парней, или когда симпатичный герой "Брата-2" мочит направо и налево всех, включая невиновных.

Не знаю, кому как, но мне бы не хотелось жить ни в мире голливудских шерифов, ни, тем более, в мире "Брата-2".

Возвращаясь к первоисточникам, вот как выглядят три основные теории социального контракта от классиков этого жанра:

Что касается современности, то мне не нравится ни один из трех социальных контрактов, предложенных героями этой "Медитации". Но не нравится в разной степени.

То, что предложил россиянам Путин – чудовищно.

То, что предложил украинцам Зеленский – ошибочно.

То, что предложил американцам и миру Трамп – рискованно.

Для меня очевидно, что мир стоит на пороге нового типа общественного договора. Будет ли он предложен в "двадцатые", я не знаю. Но будем следить за тем что происходит в этом направлении.

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