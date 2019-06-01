Чубайс зажадав від Росії припинити "ганебну війну з Україною"

Відомий російський філософ і соціолог Ігор Чубайс звернувся до влади країни з вимогою припинити ганебну війну з Україною.

Так він прокоментував заборону уряду Дмитра Медведєва на поставки вугілля та нафтопродуктів з Росії в Україну, який вступив у силу 1 червня. Згідно з постановою, прямогонний і товарний бензин, дизельне паливо, пропан, бутан та інші зріджені гази можна поставляти в Україну тільки з дозволу Мінекономрозвитку РФ. Під обмеження також потрапили кам'яне вугілля, брикети, буре вугілля, кокс та ін.

Російські військові на Донбасі Фокус

"Ця чергова відповідь Кремля братньому народу на його демократичний вибір? (Втім, влада взагалі нічого не збирається нам пояснювати). Хочу зрозуміти – може, Вас запитували, ви за це колись голосували? Я – проти!!!" – емоційно написав Чубайс у блозі на "Ехо Москви".

Він також заявив, що "найдорожчі помилки – політичні". "Як же набридла вся ця безглузда владна маячня! Припинимо ганебну війну з Україною!" – підсумував Чубайс.

Ігор Чубайс закликав зупинити війну на Донбасі Ехо Москви

Заклик філософа знайшов відгук серед росіян.

"При цій владі немає ніякої надії, що вони припинять "ганебну війну з Україною". Ворожнеча, війна і особисте збагачення і є суть нинішньої російської влади", "У Путінга від його злості всі гальма зірвані. Добре, якби він себе ганьбив, і так зрозуміло, що він цілковита нікчемність, так він Росію ганьбить", – коментують читачі на сайті "Еха".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чубайс спростував міф про те, що росіяни і українці є однією нацією. Він також публічно поклав на президента РФ Володимира Путіна провину за війну на Донбасі.

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