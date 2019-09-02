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Володимир Шульмейстер
Володимир Шульмейстер
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Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО

3.3т Читати матеріал російською

Уважаемые Алексей Гончарук и Владислав Криклий.

Сразу приношу извинения за форму (через ФБ, открытым письмом), но содержание, как вы знаете, превалирует. А ограниченность во времени толкнула на этот шаг после того, что мне стало достоверно известно о том, что Ю.Ф. Лавренюк (зам министра по коррупции) планирует остаться в Министерстве Инфраструктуры Украины. И эти планы близки к реализации!

Мои жизненные принципы не позволили мне находиться дольше года внутри системы (в 2015), куда сейчас зашли вы. Но смею быть уверенным, что в отличие от 2015 года, сейчас у Украины действительно есть шанс, потому что у нового президента есть воля (верю в это) изменить ситуацию в стране, остановить воровство в ГП и ЦОВВ, обеспечить ежегодно 10-12% рост ВВП, завести инвестиции.

Эти задачи кажутся амбициозными, а на самом деле все просто – надо иметь четкую цель, принимать решения в пользу Украины.

Новини
Народ должен не восхищаться, а просто знать правду

В Трускавце (1 августа) я говорил своим студентам, что нужно поменять людей, что нужно минимизировать влияние олигархов (там было много имен – без оглядок на посты и ситуативные союзы) на власть, что нужно быть непреклонным и бескомпромиссным. Только так можно быстро добиться результата, не тратить ресурс на ненужную борьбу с врагами, а сконцентрироваться на конструктиве и созидании.

Я призываю вас руководствоваться в подборе кадров на руководящие позиции не личной преданностью, не навязыванием кем-то с неизвестными мотивами, а исключительно:

- порядочностью

- управленческими качествами

- профессионализмом

С обязательной публичной постановкой четких (СМАРТ) задач и таким же публичным отчетом руководителя за выполненные задачи. С беспощадной заменой несправившихся.

Новини
Згортання демократії

Обращаюсь к вам от имени бизнеса. Если ситуация в транспорте быстро не исправится, это приведет к катастрофам в жд и полной остановке УЗ, дальнейшему разрушению мостов и шлюзов, бестолковой потери ресурса на неэффективном ремонте дорог, попаданию Украины в черные списки по морю.

Качественные люди есть в каждой отрасли. Они полностью соответствуют описанным выше критериям. Бизнес готов этих людей командировать во власть. Так было и в 2015, когда крупные аудиторские компании дали своих аналитиков в Министерство Инфраструктуры. Обращайтесь к нам, и мы поможем. Мы голосовали за то, чтобы у всех нас получилось.

Я обращаюсь к ТРАНСПОРТНИКАМ: ассоциациям, компаниям, ГП. Прошу присылать мне Ваше согласие с этим обращением к Премьеру и министру Инфраструктуры. Я буду добавлять вас в это письмо как подписантов.

Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО
Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО
Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО
Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО
Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО

Владимир Шульмейстер, ГО "Инфраструктурна Рада"

Андрій Антонюк, ВГО "Українська таксомоторна асоціація"

Шота Хаджишвили, Морська Палата України

Иван Ниякий, Группа Компаний "Трансшип"

Ольга Матвіїва, ГО "Бізнес-Варта"

Дмитро Фалько, UPSS Terminals

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Автор
Володимир Шульмейстер Володимир Шульмейстер
Особи
Олексій Гончарук Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство інфраструктури
Джерело
Джерело: Facebook Владимира Шульмейстера
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