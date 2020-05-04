Издание Bloomberg пишет, что многие страны, которые из-за пандемии видят зияющий дырами дефицит своего бюджета, ищут сегодня любую форму торговли и потребления, которую они смогут быстро и достаточно безболезненно обложить налогами. Счастливы те страны, у которых есть высокотехнологические компании. И тогда цифровые доходы таких компаний становятся вероятной целью. Так как политика карантина и пребывания дома привела к росту таких интернет-компаний, как Facebook, Google, Apple, Netflix и многих других. Паралельно с этим ищутся варианты поддержки важных сегментов экономики и раздается целевая помощь малому и микробизнесу.

Так, например, связи с пандемией COVID-19 в Германии принята и реализуется с марта антикризисная программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 9-15 тыс. евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени. Деньги предназначены, в первую очередь, для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов.

В апреле польским правительством было принят (а затем дополнен) пакет помощи для малого бизнеса и работников, трудоустроенных на гражданско-правовых договорах. Во-первых в течение 3 месяцев такие лица не обязаны будут оплачивать взносы в польские органы социального страхования. Если лица трудоустроенные на так называемых гражданско-правовых договорах по причине эпидемии и введенных ограничений показывают, что такие договора не могли быть выполнены или были признаны несостоявшимися, то могут законно получить единоразовое пособие, которое должно компенсировать часть потерянного дохода. Сумма этого пособия 2080 злотых, что примерно равно 13 332 гривнам.

В Италии для самозанятых работников государством предусмотрена выплата ежемесячного пособия в размере 600 евро в течение 3 месяцев (в рамках муниципалитетов, затронутых COVID-19), а все магазины получают налоговый кредит, равный 60% от арендной платы за март и апрель 2020 года.

Все цивилизованные страны не только ищут возможности наполнять бюджет за счет новых налогов, но осознавая ответственность и необходимость реализуют меры помощи и спасения бизнеса. Власти этих стран понимают, что карантин закончится и кому-то надо будет наполнять бюджет.

А что у нас? Что предложил украинцам Зеленский? Обещания, штрафы и видосики. И обратите внимание, что тут не соврал и все это появляется регулярно. Да, мы конечно не Германия, не Польша, не Италия или Израиль, но с таким спасательным кругом, который предлагает государство бизнесу, этот самый бизнес точно не выплывет, если это не "Эпицентр", "Велюр" или еще какой-то бизнес близкий к "слугам народа", 95-му кварталу или Зеленскому. В общем, я не сильно разочарован в действиях нашей власти, ведь все предсказуемо. И не сильно удивлюсь появлению новых налогов, тут тоже все ожидаемо. Но единственное, что мне любопытно, так это то, как Шмыгаль будет объяснять в конце мая, почему он так и не создал те 500 000 новых рабочих мест, которые обещал. Просто интересно, кого обвинят и как будут оправдываться. А все остальное уже прогнозируемо. И причин для оптимизма нет. У меня нет. Но видимо у президента и его "прислуги" иное мнение. Велюровое такое мнение.

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