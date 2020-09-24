Что делать со слабой и безграмотной властью в Украине

Михайло Бродський Політика 10:51, 24.09.2020 Оновлено: 11:28, 24.09.2020

У нас слабая и безграмотная власть, что с этим делать:

1) сами избрали, и другого выбора не было;

2) нужно попробовать убедить Зеленского поменять премьера на сильного и умного;

3) нужно самим повышать свою конкурентоспособность и не надеяться на власть;

4) Зеленский должен всех заставить платить налоги.

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