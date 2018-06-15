ЧС-2018: Захід ткнули носом в безсилля перед Путіним

Цивілізований світ, який дозволив главі РФ Володимиру Путіну так комфортно себе почувати під час проведення ЧС-2018, розписався у власній безпринципності і моральному безсиллі.

Ця думка в колонці на "Еспресо" висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, нагадавши, що генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу доведеться розмовляти з російським президентом про долю Олега Сенцова та інших українських заручників, оскільки з таким закликом звернулися до нього представники 38 країн світу.

"І сам факт того, що генеральному секретарю ООН доведеться розмовляти з керівником країни, в якій проходить футбольний чемпіонат, про політичних в'язнів - громадян іншої країни, ще раз підкреслить всю двозначність ситуації з цим чемпіонатом", - зазначив він.

Портников підкреслив, що факт проведення чемпіонату в країні, яка розв'язала війну і дестабілізує ситуацію в багатьох регіонах світу, ставить будь-якого політика, який приїде на чемпіонат, в складну ситуацію.

"Той, хто приїде в Москву на матчі - як генеральний секретар ООН - змушений буде говорити з Володимиром Путіним аж ніяк не про футбол", - вважає журналіст.

При цьому самого Путіна це влаштовує, адже російському президенту важливо не те, про що з ним говорять, а то, що до нього приїжджають.

"Те, що не дивлячись на агресію і вбивства, Росія не знаходиться в міжнародній ізоляції - чемпіонат проходить, політики присутні, все добре. На жодне виконання вимог цивілізованого світу він не піде, ніяких ув'язнених не звільнить. Максимум - продемонструє гуманність у вигляді дозволу українському омбудсмену відвідати заручників. І буде хизуватися цим перед своїми західними співрозмовниками", - підкреслив автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Європарламенті закликали до бойкоту ЧС-2018.