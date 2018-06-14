ЧС-2018: хто із західних політиків не поїде на мундіаль до Росії

Чи варто світовим лідерам їхати на чемпіонат світу з футболу до РФ? Це стало складним питанням для політиків у багатьох країнах. Керівництво кількох країн справді вирішило утриматися від поїздки до Росії.Церемонії відкриття Чемпіонатів світу з футболу, зазвичай, відвідують чимало світових політиків. Проте цього разу - принаймні в багатьох країнах Заходу - розгорілась дискусія, чи варто політикам летіти до Росії.

"Ні - чемпіонату"

Серед перших, хто офіційно оголосив про намір не летіти до Росії, була Великобританія. Після отруєння Сергія та Юлії Скрипалів британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що ані представники уряду, ані члени королівської родини на ЧМ-2018 до Росії не поїдуть. Великобританія вважає, що за замахом на Скрипалів стоять російські спецслужби. Тим часом футбольна збірна цієї країни виступати на мундіалі планує, і її збираються підтримати, як очікується, близько 10 тисяч фанів.

На знак солідарності з Великобританією після отруєння Скрипаля про дипломатичний бойкот ЧС-2018 заявила також Ісландія. "Весь двосторонній діалог на вищому рівні з Росією на сьогодні призупинено. Також лідери Ісландії не будуть присутніми на чемпіонаті світу цього року", - зазначили наприкінці березня у міністерстві закордонних справ цієї країни. Водночас національна збірна Ісландії на чемпіонаті гратиме.

Про наміри утриматися від поїздки на мундіаль до Росії ще в березні говорили й в Австралії. Відповідна офіційна заява пролунала за тиждень до початку першості. В австралійському МЗС повідомили, що члени уряду на чемпіонат не поїдуть, але в МЗС не виключають, що посол цієї країни в Москві матчі австралійської збірної таки відвідає. Австралійська влада вважає саме Москву винною у катастрофі рейсу МН-17 у небі над Донбасом у 2014 році, коли загинули усі 298 осіб, які перебували на борту, 38 з яких були громадянами цієї країни. Австралія неодноразово протестувала проти анексії Криму та порушення прав людини в Росії.

Одним із перших європейських лідерів, хто підтримав категоричне "ні" чемпіонату з футболу у Москві, був також президент Польщі Анджей Дуда. Втім, як заявив днями його помічник Анджей Дера, якщо польська збірна дійде до фіналу, він особисто проситиме главу держави таки поїхати на матч.

Про наміри не їхати на футбол до Росії раніше заявляла також низка інших європейських країн, зокрема, влада Данії та Швеції, проте офіційно так про це і не оголосила.

Чи поїдуть Меркель та Макрон?

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що поїде на футбол до Росії, однак лише коли збірна Франції дійде до чвертьфіналу. "Я поїду, щоб підтримати їх", - заявив Макрон в ефірі одного з французьких телеканалів.

Залишається інтригою і те, чи буде присутньою на чемпіонаті канцлерка Німеччини. Зазвичай, Анґела Меркель із задоволенням відвідує футбольні матчі збірної, і складно уявити, що вона не підтримає її на стадіоні і цього разу. В інтерв’ю німецькому телеканалу ARD днями Меркель заявила, що її поїздка на чемпіонат з футболу до Росії "цілком можлива". Принципових причин не їхати Меркель не бачить, і це рішення, за її словами, залежатиме лише від насиченості її графіка.