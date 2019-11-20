Перший - купує жінок для плотських утіх. Каже, що медіа втрутились в його "особисте життя" і погрожує ув'язненням журналістам. Купувати жінок - не злочин. Злочин це все оприлюднювати, як виявилось за версією високопоставленго слуги.
Другий - отримує компенсацію за житло, яке орендує у тещі. Теща просто змогла купити квартиру у Києві, а він - ні. Ми ж не можемо припустити, що то він таким чином ховав свою нерухомість, правда? А гроші ніколи не бувають зайвими. Все у сім'ю.
Третій - обіцяє "кришування" поліцейським Кривого Рогу ("родіна ж презідєнта") і вирішення питань в Києві, натомість вимагаючи "закривати і саджати тих, хто заважає".
Четвертий - відбував покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої. Цей факт своєї біографії сховав і не повідомив при балотувані у народні депутати.
Не Рада, а якесь БДСМ.
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