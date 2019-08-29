Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Чотири області України залишилися без голів поліції: що трапилося

830 Читати матеріал російською

В Україні звільнили начальників чотирьох обласних Головних управлінь Національної поліції.

Прес-служба НПУ повідомляє, що свої посади втратили керівники головних управлінь в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.

Рішення про звільнення було прийнято керівництвом Нацполіціі згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України, яке пройшло 23 серпня.

Новини
НПУ просить силовиків перевірити дані про замах на Литвина

"В даний час колишнього керівника Головного управління Нацполіціі у Львівській області Валерія Середу призначили начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України", – відзначили в НПУ.

Також колишнього начальника главку поліції в Житомирській області В'ячеслава Печененка призначили в центральний апарат Нацполіціі.

"Зараз вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками головних управлінь Нацполіціі в Запорізькій та Закарпатській областях", – уточнюється в повідомленні.

Нацполіція України

Нацполіція України

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомого начальника управління Національної поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили із займаної посади.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Теги
Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...