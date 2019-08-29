Чотири області України залишилися без голів поліції: що трапилося

В Україні звільнили начальників чотирьох обласних Головних управлінь Національної поліції.

Прес-служба НПУ повідомляє, що свої посади втратили керівники головних управлінь в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.

Рішення про звільнення було прийнято керівництвом Нацполіціі згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України, яке пройшло 23 серпня.

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"В даний час колишнього керівника Головного управління Нацполіціі у Львівській області Валерія Середу призначили начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України", – відзначили в НПУ.

Також колишнього начальника главку поліції в Житомирській області В'ячеслава Печененка призначили в центральний апарат Нацполіціі.

"Зараз вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками головних управлінь Нацполіціі в Запорізькій та Закарпатській областях", – уточнюється в повідомленні.

Нацполіція України

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомого начальника управління Національної поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили із займаної посади.

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