Чотири міста України проголосували за чинних мерів

Таша Адамович Політика 17:47, 4.11.2020 Оновлено: 18:15, 4.11.2020

У чотирьох регіонах України оголосили офіційні результати виборів міських голів – там на посадах залишаються чинні посадовці.

Голоси розподілилися так:

  • У Тернополі майже 75% набрав Сергій Надал з партії "Свобода";

  • в Кропивницькому переміг Андрій Райкович, за нього проголосувало 53,5% виборців;

  • у Харкові мером залишився Геннадій Кернес з більш ніж 60% голосів, повідомила ТСН.

Мером Івано-Франківська вдруге став Руслан Марцінків. За інформацією "Сегодня", він набрав 84,78% голосів.

До міськради Івано-Франківська проходять три партії:

  • "Свобода" (54,1% голосів);

  • "Європейська солідарність" (17,86%);

  • "Батьківщина" (5,62%).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що обвинувачена в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Неля Штепа стане депутатом міської ради від "Партії миру і розвитку". Вона боролася за крісло мера, проте до другого туру не вийшла – за неї проголосували лише 4596 жителів міста.

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