Чотири міста України проголосували за чинних мерів
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори-2020
Вперше вони були організовані на новій територіальній основі – громадяни голосували за представників новостворених громад
Явка виборців стала найнижчою за всю історію незалежної України та склала 36,88%
У чотирьох регіонах України оголосили офіційні результати виборів міських голів – там на посадах залишаються чинні посадовці.
Голоси розподілилися так:
У Тернополі майже 75% набрав Сергій Надал з партії "Свобода";
в Кропивницькому переміг Андрій Райкович, за нього проголосувало 53,5% виборців;
у Харкові мером залишився Геннадій Кернес з більш ніж 60% голосів, повідомила ТСН.
Мером Івано-Франківська вдруге став Руслан Марцінків. За інформацією "Сегодня", він набрав 84,78% голосів.
До міськради Івано-Франківська проходять три партії:
"Свобода" (54,1% голосів);
"Європейська солідарність" (17,86%);
"Батьківщина" (5,62%).
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що обвинувачена в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Неля Штепа стане депутатом міської ради від "Партії миру і розвитку". Вона боролася за крісло мера, проте до другого туру не вийшла – за неї проголосували лише 4596 жителів міста.