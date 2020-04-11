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11 квітня • оновлено в 17:56
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Чорновол: я ще буду генпрокуроркою!

10.2т
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Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, яку звинувачують в умисному вбивстві чоловіка в результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів, прокоментувала своє звинувачення.

На своїй сторінці у Facebook вона перерахувала статті, які інкримінують їй, і заявила, що пройде ці випробування і стане генеральною прокуроркою.

Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол

facebook.com/tchornovol

"Щедро. Бабіков для свого клієнта Януковича виклався на повну... Я пройду ці випробування. Я ще буду генпрокуроркою. Було й гірше. У 2013-му я навіть пережила страту", – написала Чорновол.

Так, колишню нардепку звинувачують у таких злочинах:

  • ст. 115 умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами – вища міра покарання (довічно)

  • ст. 170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів – 3 роки

  • ст. 294 організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей – 15 років

  • ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини – 5 років

  • ст. 122 умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості – 5 років

  • ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами – 10 років

  • ст. 125 умисне легке

  • ст. 126 побої та катування з обтяжуючими обставинами – 5 років

Як писав OBOZREVATEL раніше:

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Олександр Бабіков Тетяна Чорновол
Місце
Україна
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
"Было и хуже. В 2013 я даже пережила казнь", – написала Черновол, вспоминая жёсткий ан,ал в квартире паршинского..
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3
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Odessa Max
Odessa Max
Как только отсидишь 3 вышки и будешь потаскана "местным" населением
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Пережила казнь ? А про не всё коту масленница, слыхала ?
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