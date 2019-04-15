"Чорний піарник Порошенка": скандальний політтехнолог дав коментар

Політтехнолог з Ізраїлю Моше Клугхарт, якому приписували участь у передвиборній компанії чинного президента Петра Порошенка, спростував свою співпрацю з ним.

Інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, він назвав фейком, передає Deutsche Welle. "Я зайнятий в інших країнах", – заявив політтехнолог у відповідь на запит видання.

При цьому Клугхарта образив той факт, що в Україні його назвали "чорним політтехнологом". "Я стратегічний консультант, а не чорний піарник", – висловився він.

Моше Клугхарт UAportal

Відзначимо, про участь ізраїльського фахівця з передвиборних технологій у президентських перегонах на боці Порошенка раніше заявив народний депутат Сергій Лещенко. Приводом для його припущень стали фото Клугхарта, нібито зроблені в Києві.

Моше Клугхарт відомий підготовкою успішних передвиборних кампаній як в Ізраїлі, так і в Європі. Зокрема, він брав участь у консультуванні перших осіб Грузії, Румунії та Австрії. При цьому, його методи часто називають спірними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що не обізнаний стосовно походження скандального ролика з його опонентом Володимиром Зеленським, в якому його "збиває вантажівка".

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