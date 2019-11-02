Політтехнолог Дмитро Запольський заявив, що наявність серйозної охорони у президента Росії Володимира Путіна не гарантує його безпеки.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL. Журналіст нагадав, що "царів у Росії вбивали і табакерками золотими, і списом з сортиру очка".

Володимир Путін euronews.com

"Ніхто не вічний. Путін – начебто і надовго, але чорні лебеді-то літають. Навіть при всій його охороні. Всі живі люди, і охорона хороша теж не завжди... Індіру Ганді вбив охоронець, а президента Садата в Єгипті застрелив солдат почесної варти. Всяке може трапитися. Царів в Росії вбивали і табакерками золотими, і списом з сортиру очка", – нагадав він.

Журналіст упевнений, що "ліміт довіри до лідера Росії вичерпується, та "фактор "табакерки" ніхто не відміняв". Також Зампольскій нагадав, як "туркменський лідер країни присів на героїн і його особистий лікар, дантист, в один прекрасний день вколов йому золоту дозу і став замість нього ".

"Путін – це не Мугабе в Зімбабве, він не зможе правити до 90 років, йому все одно потрібен транзит. Кожна наступна влада буде краще Путіна. І не дай Бог в Росії почнеться політична або військова криза, збройна, скажімо так – це буде погано для України, і всього Заходу. Насправді потрібно думати про те, як забезпечити відхід Путіна з мінімальними втратами для Європи і всього світу", – резюмує журналіст.

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