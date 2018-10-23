"Чорне море — європейське": Могеріні підтримала Україну і розлютила росіян

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні застерегла Росію й Україну від нарощування військової потужності в Чорному морі.

"Дозвольте мені нагадати, що Чорне море — це європейське море, і ми не хочемо бути очевидцями чергового військового посилення у нашому найближчому регіоні. Тому ми продовжимо наполягати на дотриманні міжнародного права й конвенцій, і також підтримувати Україну в цих викликах", — сказала вона, чим розлютила росіян.

Крім того, Могеріні висловила стурбованість ситуацією в Азовському морі. Вона нагадала, що будівництво Кримського мосту відбулося без дозволу України, і стало ще одним порушенням суверенітету й територіальної цілісності країни. Вона також додала, що міст обмежує проходження суден.

Крім того, верховний представник ЄС нагадала, що Росія почала відправляти військові судна в регіон, відзначивши, що Азовське море раніше було майже повністю демілітаризованим.

"Коли міжнародне право порушено, коли суверенітет і територіальну цілісність України порушено, Європейський Союз підтримує український народ. Ми одразу ж засудили спорудження Керченського мосту без дозволу України. У липні Рада ЄС додала у список обмежувальних заходів через дії, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України, шість юридичних осіб, пов'язаних із будівництвом мосту", — заявила вона.

"Це може тільки дестабілізувати тендітну ситуацію із безпекою в усьому регіоні Чорного моря", — сказала Могеріні.

Російські ЗМІ із люттю підхопили її слова про європейське море, опублікувавши новину з такими заголовками: "Євросоюз приписав собі Чорне море", "Могеріні назвала Чорне море "європейським", "Могеріні оголосила Чорне море "європейським".

Така ж реакція послідувала у коментарях серед російського сегмента мережі.

"А вона не хоче подивитися історію глибше і дізнатися, що море насправді називалося російським?", "Виявляється, Брюссель, за словами Могеріні, розташовується на "європейському" Чорному морі. Ах так, його ж європейці викопали", "А нічого, що велика частина узбережжя від Стамбула на схід, через Грузію і до Криму — це Азія", "Вау! А Москва в її поданні, випадково не столиця ЄС", "Якщо Чорне море — європейське, то Амазонка бере початок у мене у дворі", - розійшлися росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські прикордонники неодноразово влаштовували провокації в Азовському морі. Зокрема, берегова охорона ФСБ РФ затримувала українські судна.

6 вересня Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення направити військові кораблі для захисту національних інтересів країни. У свою чергу, президент України Петро Порошенко на сесії Генасамблеї ООН попереджав, що Росія має намір окупувати Азовське море.