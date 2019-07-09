"Чому він з'явився?!" Вакарчук жорстко звернувся до влади через Медведчука

Повернення Віктора Медведчука в українську політику — результат діяльності та бездіяльності попередньої політичної влади.

"Яким чином сталося так, що ця людина з'явилась в епіцентрі української політики, власне, за попередні п'ять років?" — запитав лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він також звернувся до патріотично налаштованих представників тих політичних сил, що були при владі у цей період.

Святослав Вакарчук УНІАН

"У мене прохання до патріотів з інших політичних сил, які розказують про проросійський реванш: запитати в тих, хто був при владі всі ці п'ять років, а чому взагалі з'явився Медведчук і як він має можливість щось робити в цій країні", — заявив лідер партії "Голос".

Вакарчук наголосив, що чимало важливих речей потрібно було зробити, щоб унеможливити реванш.

"Йдеться про дієву судову систему, про відсутність ручних судів, про те, що правову оцінку всьому треба було давати вчасно, про те, що Медведчук взявся не нізвідки, хтось дав йому статус переговорника, дозволив консолідувати політичний вплив", — відзначив він.

Лідер "Голосу" також закликав не лякати нікого реваншем, а об'єднувати зусилля. "Ми готові протистояти будь-якому російському реваншу. Ми сподіваємось, що проукраїнських конструктивних нових сил буде достатньо, щоб ми відстояли український інтерес", — заявив Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук розповів, як збирається змінити Україну після виборів. У свою чергу Reuters передбачило лідеру "Голосу" тріумф в політиці: він має шанси відсунути на задній план президента України Володимира Зеленського.

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