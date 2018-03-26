Чому в Німеччині побоюються шпигунства під час ЧС-2018 в Росії

DW - про те, чому співробітникам одного з німецьких регіональних МВС радять не брати з собою на ЧС-2018 смартфони і чим привернув увагу німецьких служб безпеки паспорт вболівальника (Fan ID).У найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалія, посадовців попереджають, що вони можуть стати об'єктом шпигунства під час ЧС-2018 і радять не брати до Росії електронні пристрої. У внутрішніх інструкціях з безпеки місцевого МВС також неодноразово згадується так званий паспорт уболівальника (Fan ID). Його повинні оформити всі глядачі, які підуть на матчі футбольної першості. DW розбиралася, чим обумовлені побоювання регіональних влад ФРН.

"У мандрівників без пояснень забирали телефони"

"Звертаємо увагу, що особисті смартфони та інші електронні пристрої теж можуть стати об'єктом шпигунства. Тому рекомендуємо не брати їх з собою (на ЧС-2018. - Ред.)", - ідеться в інструкції з техніки безпеки МВС Північного Рейну-Вестфалії від 23 лютого (є в розпорядженні DW). Замість смартфона можна взяти старий кнопковий мобільний "без доступу до інтернету" і без списку службових контактів - таку пораду, за повідомленнями преси, дала держслужбовцям влада міста Мюльгайм-на-Рурі. В адміністрації міста не прокоментували питання DW і попросили звернутися в прес-службу МВС федеральної землі.

"В минулому були інциденти в Росії й Туреччині, коли у мандрівників на деякий час забирали телефони, а потім повертали без пояснень. Згодом з'ясовувалося, що дані з них були зчитані", - розповів в бесіді з DW представник регіонального МВС Тобіас Дункель (Tobias Dunkel). У зв'язку з цим Росія і раніше фігурувала у внутрішньовідомчих рекомендаціях з безпеки при подорожах, і саме через це чиновникам радять залишити свої смартфони вдома. ЧС-2018 став приводом для нового нагадування про правила безпеки при поїздках в РФ, уточнив співрозмовник DW.

В Німеччині Росія входить в список близько 30 "ризикованих" країн, який складається за участю дипломатів, співробітників Федеральної розвідувальної служби (BND), Федерального відомства із захисту конституції (BfV) і військової контррозвідки (MAD). При поїздці в такі країни певні категорії чиновників, що мають доступ до держтаємниці, зобов'язані повідомляти керівництво про свої плани.

Передача даних російським органам безпеки

Іншою причиною для видання інструкцій стала процедура оформлення Fan ID. Паспорт вболівальника - це російське нововведення. Вперше він був випробуваний на Кубку конфедерацій 2017 року в Росії, а до цього на великих футбольних турнірах нічого подібного не було. Крім права на відвідування матчів, Fan ID дозволить шанувальникам футболу отримати безкоштовні залізничні квитки для переїзду з одного міста ЧС в інший і безкоштовно проїхати на громадському транспорті в день матчу. А що ще актуальніше для іноземців, з паспортом вболівальника можливий безвізовий в'їзд до РФ.

"Хоча рекламується безвізовий в'їзд в РФ, за допомогою Fan ID створений компенсуючий захід. При заявці на паспорт уболівальника потрібно ввести велику кількість даних", - наголошується в документі німецького відомства. При замовленні Fan ID уболівальник погоджується на передачу своїх персональних даних у "федеральний орган виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки". І в цілому глядач повинен погодитися з "використанням і передачею (поширення, надання, доступ)" (без вказівки адресата) своєї особистої інформації російським міністерством зв'язку. Йдеться про ПІБ, дату народження, відомості про документ, що посвідчує особу, фотографії, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та поштову адресу.

Про все це йдеться в графі "Згода глядача на обробку персональних даних", навпроти якої потрібно поставити галочку. Найчастіше такі роз'яснення ніхто не читає, саме тому в МВС Північного Рейну-Вестфалії вирішили окремо звернути на це увагу своїх співробітників, зазначив Тобіас Дункель. "Адже, як правило, не всі на це дивляться, а в підсумку потім можуть здивуватися, куди потрапили їхні дані", - продовжив він. Відомство також заборонило своїм співробітникам вписувати робочий телефон, службову поштову або електронну адресу при оформленні Fan ID. При цьому про застереження від поїздки на ЧС-2018 не йдеться, додав Дункель.

Чи плануються аналогічні заходи безпеки на федеральному рівні, невідомо. У міністерстві внутрішніх справ ФРН підтвердили отримання запиту DW, але не відповіли на нього на момент публікації.

Чи потрібен номер мобільного для відвідування футбольного матчу?

У Німеччині ще торік під час Кубку конфедерацій знаходилися незадоволені розкриттям персональних даних для Fan ID. "Набір даних такої якості тут (у ФРН. - Ред.) не запитують навіть органи держбезпеки", - зазначала радіостанція Bayerischer Rundfunk. Це пов'язано з тим, що в Німеччині діє юридичний принцип необхідності - тобто можна запитувати тільки ті особисті відомості, які потрібні для відповідної мети.

Але для відвідування футбольного матчу, наприклад, нема потреби повідомляти номер мобільного телефону, пояснив у радіоефірі професор інформаційного права і права у сфері безпеки університету Пассау Дірк Гекман (Dirk Heckmann). "Таке не потрібно вказувати навіть у рамках заяви на отримання візи", - підкреслив він.