Чому Україна так швидко ввела карантин: прем'єр пояснив

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні через коронавірус ввели так швидко, аби не допустити перенавантаження медичної системи.

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Про це він сказав під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Другим і не менш важливим завданням було – підготовка медсистеми до боротьби з пандемією: забезпечення лікарень апаратами ШВЛ, засобами індивідуального захисту, а також розроблення протоколів лікування і збільшення кількості тестів", – пояснив політик.

Водночас він зазначив, що навіть незважаючи на це, не можна сказати, що нині країна на 100 відсотків готова до боротьби з пандемією.

"Чи готові ми зараз прийняти 100 тисяч хворих? Моя чесна відповідь така: ми в десятки разів краще підготовлені, ніж два місяці тому. Свідченням цьому є те, що наша медична система не перенавантажена", – додав Шмигаль.

За словами прем’єра, в ситуації із захворюваністю на COVID-19 Україна рухається за сценарієм Польщі.

"Він набагато кращий, ніж у деяких інших європейських країнах. Ми досягаємо того плато й піку, про який говорили", – підкреслив він.

Однак зазначив, що подальші кроки щодо послаблення карантинних обмежень запроваджуватимуться залежно від кількості заражених коронавірусом і тих, хто вилікувався. Зокрема, уряд планує переходити до моделі адаптивного карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, продовжать.