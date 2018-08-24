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Олексій Виговський
Олексій Виговський
ВійськовийВсі статті автора

Чому саме Гриценко?

1.7т

Чому саме Гриценко? Чому не інші політичні сили? Чим Він кращий за інших? Саме такі питання постійно отримую від Рідних, Друзів, Колег, знайомих. Відповім, як молодший сержант строковоїслужби ЗСУ, періоду 2005-2006 р., що проходив службу в смт "Десна", відповім без прикрас, гірлянд та золотих ломасів:

1. За пів року змінили корупційнийного Командира Дівізії, який вважав, що строковий віськовослужбовець - лише робоча одиниця для виконання брудної роботи, а що, хлопці, молоді, здоров`я вистачить.

2. Значно покращився побуд військовослужбовця строкової служби, якого до речі, до Гриценка, за Людину не сприймали взагалі.

3. Відокремлено, хочу зазначити, що харчування в "Десні", за час Гриценка, вийшло, на рівень Громадського, тобто солдати перестали готувати самі для себе, а замість того зявилася підрядна організація, що годувала "строковиків" на рівні з офіцерами. А, що, строковий солдат, не Людина? Хоча б з точки зору Конституції....

Новини
Ще один факт безбашенних дій до початку виборчої кампанії!

Мені взагалі то не дуже важливо, щоб Ви мені повірили, я висловлюю лише те що бачив власними очима і відчував на власній "шкурі". І дуже дуже сподіваюсь, що Такі зміни будуть впроваджені не лише в ВСУ, а й в Нашій Рідній Державі! Громадянин чи військовослужбовець, чиновник чи виконавець, суддя чи прокурор, директор чи безхатченко... Всі ми Люди і рахуватись з Нами мають, теж, як з Людьми, з усіма, без виключення. А не жити по понятію “всєм нє поможешь".

Ми єдиний Народ, кмітливий, натхнений, творчий, доброзичливий.

Ми - Нація в цілому, але окремо Ми просто Люди.

Саме через Людські переконання, я віддаю свою перевагу Гриценку!

Слава Україні!!!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Олексій ВиговськийОлексій Виговський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Олексія Виговського
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Комментарии на сайте не модерированы
Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Опять заказуха пошла. Сравните эккиперовку солдата при Гриценко и сейчас. Сравните технику, оборудование, зарплату. Какой нафиг Гриценко! Что вы нам его втюхиваете!
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Dmitrovich Dmitro, Сколько лет из 27 независимости Украины Гриценко был министром обороны? А Вы хотите сделать именно его ответственным за все гнусности в ВСУ? При этом я вовсе не стремлюсь изобразить его ангелом с крылышками, прекрасно сознавая его слабые стороны. Но, в отличие от одного из создателей Партии регионов, занимающего сегодня пост Президента Украины, Гриценко хотя бы не менял свои убеждения под очередную коньюнктуру.
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