Чому саме Гриценко? Чому не інші політичні сили? Чим Він кращий за інших? Саме такі питання постійно отримую від Рідних, Друзів, Колег, знайомих. Відповім, як молодший сержант строковоїслужби ЗСУ, періоду 2005-2006 р., що проходив службу в смт "Десна", відповім без прикрас, гірлянд та золотих ломасів:

1. За пів року змінили корупційнийного Командира Дівізії, який вважав, що строковий віськовослужбовець - лише робоча одиниця для виконання брудної роботи, а що, хлопці, молоді, здоров`я вистачить.

2. Значно покращився побуд військовослужбовця строкової служби, якого до речі, до Гриценка, за Людину не сприймали взагалі.

3. Відокремлено, хочу зазначити, що харчування в "Десні", за час Гриценка, вийшло, на рівень Громадського, тобто солдати перестали готувати самі для себе, а замість того зявилася підрядна організація, що годувала "строковиків" на рівні з офіцерами. А, що, строковий солдат, не Людина? Хоча б з точки зору Конституції....

Мені взагалі то не дуже важливо, щоб Ви мені повірили, я висловлюю лише те що бачив власними очима і відчував на власній "шкурі". І дуже дуже сподіваюсь, що Такі зміни будуть впроваджені не лише в ВСУ, а й в Нашій Рідній Державі! Громадянин чи військовослужбовець, чиновник чи виконавець, суддя чи прокурор, директор чи безхатченко... Всі ми Люди і рахуватись з Нами мають, теж, як з Людьми, з усіма, без виключення. А не жити по понятію “всєм нє поможешь".

Ми єдиний Народ, кмітливий, натхнений, творчий, доброзичливий.

Ми - Нація в цілому, але окремо Ми просто Люди.

Саме через Людські переконання, я віддаю свою перевагу Гриценку!

Слава Україні!!!