ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Чому не на заправці?" Зеленський показав, як святкує День Конституції

1.4тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зустрів День Конституції в колі своїх близьких соратників, зокрема, глави АП Андрія Богдана і першого помічника Сергія Шефіра.

Відповідне фото опублікував у Facebook Андрій Богдан. "Святкуємо))) як всі люди", - підписав він знімок.

"Чому не на заправці?" Зеленський показав, як святкує День Конституції
Новини
Під офіс Зеленського принесли труну і закидали яйцями "Медведчука": що відбувається

Фото викликало бурхливі обговорення серед інтернет-користувачів:

"Шо за чувак третій зліва?"

"А чого не на заправці?"

"Охорону погодували, молодці"

"Якось скромно) головне з пластикового посуду не їжте)"

"І що ж ви святкуєте? Ганебній провал міднародної політики? Чи успішну здачу українських інтересів Путіну?"

"Разумков тяжко працює на округах, а ви святкуєте, нечесно"

"Чому не на заправці?" Зеленський показав, як святкує День Конституції
"Чому не на заправці?" Зеленський показав, як святкує День Конституції
"Чому не на заправці?" Зеленський показав, як святкує День Конституції
"Чому не на заправці?" Зеленський показав, як святкує День Конституції
"Чому не на заправці?" Зеленський показав, як святкує День Конституції

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 28 липня до Дня Конституції оголосив флешмоб, через що зазнав критики в соціальних мережах.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "День Конституції України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Конституції України
Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
21
4
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Сыграл щеневмерлу буем на рояле?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Вот это презик, не совок галимый, свой чел в любом дворе, и за столом бухнуть не прочь, потом в фонтане поплескаться )))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel