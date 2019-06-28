"Чому не на заправці?" Зеленський показав, як святкує День Конституції

Президент України Володимир Зеленський зустрів День Конституції в колі своїх близьких соратників, зокрема, глави АП Андрія Богдана і першого помічника Сергія Шефіра.
Відповідне фото опублікував у Facebook Андрій Богдан. "Святкуємо))) як всі люди", - підписав він знімок.
Фото викликало бурхливі обговорення серед інтернет-користувачів:
"Шо за чувак третій зліва?"
"А чого не на заправці?"
"Охорону погодували, молодці"
"Якось скромно) головне з пластикового посуду не їжте)"
"І що ж ви святкуєте? Ганебній провал міднародної політики? Чи успішну здачу українських інтересів Путіну?"
"Разумков тяжко працює на округах, а ви святкуєте, нечесно"
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 28 липня до Дня Конституції оголосив флешмоб, через що зазнав критики в соціальних мережах.
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