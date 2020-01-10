Мовчав 12 годин: Зеленський розгнівав українців ігнором ракетної версії авіакатастрофи літака МАУ

Увечері 9 січня лідери трьох країн світу зробили резонансну заяву про збивання літака МАУ зенітною ракетою російського виробництва, яка належала Ірану. Президент України Володимир Зеленський з незрозумілих причин не давав жодних коментарів протягом 12 годин, а потім взагалі висловив сумнів щодо повідомлення іноземних спецслужб.

За його словами, версія про влучення ракети в літак МАУ, який розбився в Ірані, не виключена, але поки є непідтвердженою. Українці обурені і вимагають реакції, бо всю інформацію про трагедію дає не влада, а іноземні лідери.

Що було сказано 9 січня:

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні несправності.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив: є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг бути випадково збитий ракетою російського виробництва. Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей.

Пресслужба Володимира Зеленського не коментувала інформацію протягом 12 годин. При цьому українці масово обговорювали версію іноземних спецслужб і в пошуках істини очікували на реакцію президента.

Лише вранці 10 січня глава держави офіційно прокоментував заяви колег із Канади, США і Великобританії. З його слів стає зрозумілим, що він не підтверджує інформацію про російську ракету та очікує висновків української комісії, яка працює у Тегерані.

Повна реакція Зеленського:

"З огляду на останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – насамперед уряди США, Канади і Великобританії – надати дані і докази, що стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин. Вдень ми матимемо розмову про хід розслідування з Державним секретарем США Майком Помпео. Наша мета – встановити беззаперечну істину".

Українці обурюються – де пояснення від президента?

У соцмережах українці дивуються з того, що після настільки резонансних висловлювань глав Канади, США і прем'єра Великобританії в Офісі президента не відреагували негайно. Висловлюються абсолютно різні припущення.

Одні вважають, що президент не володіє свіжою інформацією і не знає, як правильно реагувати. Інші ж упевнені, що Зеленський не хоче заздалегідь зіпсувати відносини з Іраном, звинувачуючи його у злочині.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар пояснив цю ситуацію так:

"В інформаційній ірано-українській війні нам відверто зіграло на руку те, що великі країни сьогодні налаштовані вдягнути на агресивний іранський уряд гамівну сорочку. Саме тому американський президент, а пізніше прем'єр-міністри Канади і Великобританії майже одночасно зробили заяви про збивання літака МАУ ракетою ВПС Ірану.

Така синхронність меседжів свідчить про те, що дії керівників цих держав були добре відпрацьовані. Але навіть цей пас пішов у нікуди... Сценаристи "95 кварталу", які сьогодні пишуть стратегію нашої країни, зараз або черпають чергову порцію натхнення, або ж просто не знають, що взагалі треба реагувати".

Журналістка Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі зазначила: "Вітчизняні "генії комунікації" мовчать. Ніби води в рот набрали. Сплять, напевно. Ну, зрозуміло, розслідування потрібне Великобританії, Канаді, Штатам. Всім, крім нас. Так , у всякому разі, це виглядає".

Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook звинуватив Зеленського в підіграванні російському сценарію.

"Загинули українці, збито український авіалайнер російською ракетою іранської ППО. Коментарі! Чуваче, ти реально палишся, тупо виконуючи російський сценарій. Це не профнепридатність, це банальна гра на чужу команду!" – написав він.

Нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко також обурилася:

"Виважене, серйозне, гідне звернення прем'єра Трюдо до нації та світу... Заява державного діяча, заснована на фактах і роботі розвідки. Поруч – його радники, міністри, силовики, ті, хто поділяє відповідальність за оприлюднений фактаж. Де наша заява? Де наші силові структури та їхні керівники? Де профільні міністри? Чи не затягнулися їхні відпустки?" – запитала вона.

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