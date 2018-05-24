Чому Єврокомісія не оштрафувала "Газпром"

Після семи років розслідування щодо "Газпрому" Єврокомісія вирішила утриматися від штрафу і замість цього погодилася на його зобов'язання. Вони покликані усунути зловживання російської компанії.Обираючи між двома варіантами - штрафувати "Газпром" за його дії у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) чи ні - Єврокомісія вирішила російську компанію не карати. За результатами семилітнього антимонопольного розслідування Брюссель пішов на мирову з "Газпромом" і у четвер, 24 травня, наклав на нього низку зобов'язань. Їхня ціль - забезпечити вільний рух газу між країнами ЄС за конкурентними цінами.

Добровільні обов'язки

Справа розпочалася 2011 року, коли у десяти країнах ЄС провели масштабні перевірки. За їхніми результатами рік потому Єврокомісія почала розслідування того, чи перешкоджає "Газпром" конкуренції у цих країнах. Право ЄС забороняє зловживання домінантним становищем на ринку тоді, коли воно може вплинути на торгівлю між країнами об'єднання.

Свої заперечення Брюссель озвучив "Газпрому" 2015 року. На думку Єврокомісії, російська компанія порушила антимонопольні правила, переслідуючи стратегію створення бар'єрів між ринками восьми країн: Болгарії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії. Мова йде про те, що "Газпром", використовуючи своє домінантне становище, домагався внесення у контракти обмежень на перепродаж отриманого з РФ газу. Крім того, за словами Єврокомісії, ця стратегія дозволила "Газпрому" стягувати вищу плату за "блакитне паливо" у країнах Балтії, Польщі та Болгарії.

"Газпром" не погодився з такою позицією, і у лютому 2017 року запропонував взяти на себе зобов'язання, щоб усунути питання, які викликали претензії Брюсселя. Лише після понад року консультацій з російською компанією та іншими сторонами Єврокомісія вирішила піти на домовленість з "Газпромом". Тепер погоджені заходи стали юридично обов'язковими. І якщо "Газпром" їх не буде виконувати, йому загрожує штраф у розмірі до десяти відсотків від його глобального обороту. Якщо виходити з минулорічного виторгу компанії, це може становити до шести мільярдів євро.

Що зобов'язався зробити "Газпром"?

Згідно з остаточними зобов'язаннями:

- "Газпром" не буде обмежувати перепродаж або реекспорт газу, отриманого компаніями у країнах ЦСЄ від російської компанії. Це звільнить ці країни від обов'язку використовувати газ лише на своїй території, завдяки чому вони зможуть, наприклад, продавати надлишки в інші країни.

- "Газпром" усуне обмеження на побудову трубопроводів, які би пов'язали Болгарію з іншими країнами ЄС.

- "Газпром" надасть можливість своїм споживачам у ЦСЄ вибрати альтернативний пункт, де газ з РФ потраплятиме на території їхніх країн.

- "Газпром" дасть можливість компаніям у країнах Балтії, Польщі та Болгарії раз на два роки переглядати ціну на газ (а також ще один раз на п'ятирічний період). Якщо зараз вона у багатьох випадках прив'язана до вартості нафти, то після перегляду вона повинна буде відповідати рівню на хабах у Німеччині та Нідерландах. Якщо "Газпром" та його споживач не домовляться про нову ціну, її встановлюватиме арбітраж.

- "Газпром" не вимагатиме від Болгарії компенсації за зупинку зведення газопроводу "Південний потік". Мова йде про 70 мільйонів доларів США.

Ці зобов'язання діятимуть вісім років. Як заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер, за ці вісім років ситуація на ринку сильно може змінитися на краще. "Сьогоднішнім рішенням "Газпром" погодився на те, що він повинен грати за нашими спільними європейськими правилами", - зауважила вона.

Чи була політична складова?

Під час прес-конференції журналісти знову й знову питали, чому Єврокомісія вирішила не штрафувати "Газпром", як вона це робила щодо інших компаній. Наприклад, Google минулого року потрапила під рекордний штраф - 2,4 мільярда євро - за зловживання домінантним становищем серед пошуковиків. Те розслідування також тривало сім років. За твердженням Вестагер, за допомогою штрафу не вдалося би домогтися механізму перегляду ціни чи зобов'язання "Газпрому" постачати паливо у ті країни, куди його не можна по-іншому доставити.

Що ж стосується заяв про те, що споживачі у ЦСЄ втратили мільярди євро, вона порадила "тим, хто відчуває, що постраждав від поведінки "Газпрому", звертатися до національних судів і домагатися компенсації".

Раніше голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк заявляв, що ця справа є "політично складною". Крім того, PGNiG опублікувала свою думку, де називала неефективними зобов'язання "Газпрому", а також закликала накласти на російську компанію штраф і вжити низку заходів щодо неї.

На запитання DW, чи була політична складова, Вестагер відповіла, що у своїй роботі вона завжди бере до уваги те, що її результати можуть оскаржити у суді: "Тому ми повинні бути дуже суворими, що мова йде виключно про застосування антимонопольного законодавства". Крім того, вона вже бачить позитивні результати. "Ми побачили, що після початку розслідування "Газпром" повільно, але впевнено усував положення у контрактах, які створювали труднощі для споживачів", - додала Вестагер. Крім того, за її словами, Брюсселю вдалося покращити зобов'язання у зрівнянні з тим, що на початку пропонували з РФ.

У "Газпромі" вже привітали рішення Єврокомісії. Натомість у Києві та Варшаві незадоволені. "Ми поки не бачимо, як це рішення може позитивно вплинути на Україну чи Європу", - заявив DW комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Він не бачить, які реальні зміни можуть принести ці заходи, адже, зокрема, "обмеження на реекспорт і так давно були визнані незаконними у Європі". Своєю чергою, PGNiG "здивована та глибоко розчарована" рішенням Єврокомісії, йдеться у заяві, яку компанія надала DW.

"Правильний крок"

Експерт брюссельського аналітичного центру Bruegel Сімоне Тальяпьєтра погоджується, що у "Газпрому" є підстави бути щасливим, адже рішення Єврокомісії відповідає його комерційним інтересам. Ці інтереси полягають у збереженні європейського ринку як ключового. Виходячи з того, що цей ринок все більше диверсифікується, у "Газпрому" є великий інтерес адаптуватися до нових ринкових реалій і, відповідно, усувати неправильні практики з минулого", сказав експерт у розмові з DW. Тому, а також через загрозу штрафу, на його думку, російська компанія буде виконувати зобов'язання.

У той же час це рішення Тальяпьєтра називає "хорошим компромісом" і "правильним кроком", адже воно дозволить також знизити ціни у країнах ЦСЄ. "Роль Єврокомісії полягає не в тому, щоб карати компанію, а у тому, щоб усувати шкідливу поведінку та забезпечувати, що порушення у майбутньому не повторюватимуться", - підсумовує експерт.