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Чому дружина Зеленського засмутилася на інавгурації: названа причина

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Дружина президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська на церемонії інавгурації відчувала змішані почуття.

Таку думку OBOZREVATEL висловила психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук, фізіогноміст Світлана Арефнія. Відповідаючи на запитання про те, чому перша леді виглядала засмученою, психолог пояснила: "Це не про радість".

Олена Зеленська на інавгурації Володимира Зеленського

Олена Зеленська на інавгурації Володимира Зеленського

"Насправді, бути першою леді – це велика відповідальність, і це може лякати. Можуть з'явитися сумніви: чи впораюся я, чи зможу я, як я буду в цій ролі. Це зовсім інше життя. Вона звикла бути в тіні, і в "Кварталі" ніколи не світилася, хоча була провідним сценаристом. Її вибір, скоріше, бути в тіні, ніж у публічності. А тут треба бути весь час на виду, думати про те, як ти виглядаєш, що ти робиш, як ти жестикулюєш і проявляєш емоції, що ти одягаєш і так далі. Ти вже перебуваєш під мікроскопом", – зауважила вона.

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На думку фізіогноміста, Олена Зеленська продемонструвала спектр емоцій від розгубленості до гордості. "З одного боку, вона відчувала страх, розгубленість, переляк. А з іншого, я простежила і нотку гордості в її обличчі – "це звершилося, я пишаюся своїм чоловіком", – сказала психолог.

Олена Зеленська у Верховній Раді

Олена Зеленська у Верховній Раді

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Світлана АрефніяВолодимир ЗеленськийОлена Зеленська
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Батьки Зеленського теж не сяяли від радості.
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кудря александр
кудря александр
Женщина , как правило более проницательна, поэтому умнее, чем ее мужчина. Она уже знает , чем все вот это окончится.
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