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Чому багата Україна така бідна? (відео)

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МВФ вважає Україну найбіднішою державою Європи. Попереду вже навіть Молдова. Втім за багатством природних ресурсів та розвиненістю промисловості Україна випереджає багато країн. Чому досі триває цей парадокс?За економічним потенціалом Україна суттєво випереджає ту ж Молдову, яка живе за рахунок експорту вина, фруктів та грошових переказів заробітчан. Проте тепер, завдяки кільком рокам реформ, навіть аграрна Молдова обігнала Україну: і за рівнем ВВП на душу населення, і навіть за середньою офіційною зарплатою, яка на 50 доларів вища, ніж в Україні.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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