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''Чого сидиш? Рятуй країну!'' Вакарчука закликали піти у президенти слідом за Зеленським

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Шанувальники українського музиканта і лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука закликали його включитися у президентську гонку.

Про це вони пишуть під привітаннями артиста з Новим роком в соцмережах. Вакарчук побажав українцям в 2019 році "справжніх змін", а у відповідь отримав прохання взяти приклад з шоумена Володимира Зеленського, який в новорічну ніч повідомив, що буде боротися за посаду президента України.

"Комік пішов, а ти чого сидиш? Давай біжи, рятуй країну! У тебе така можливість є, дій!" "Хочу робити справжні зміни разом з вами!" "Почніть говорити зрозуміло і відверто. Може і настануть зміни", — пишуть Вакарчуку.

Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук

Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук

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''Чого сидиш? Рятуй країну!'' Вакарчука закликали піти у президенти слідом за Зеленським
''Чого сидиш? Рятуй країну!'' Вакарчука закликали піти у президенти слідом за Зеленським
''Чого сидиш? Рятуй країну!'' Вакарчука закликали піти у президенти слідом за Зеленським
''Чого сидиш? Рятуй країну!'' Вакарчука закликали піти у президенти слідом за Зеленським
''Чого сидиш? Рятуй країну!'' Вакарчука закликали піти у президенти слідом за Зеленським
''Чого сидиш? Рятуй країну!'' Вакарчука закликали піти у президенти слідом за Зеленським
''Чого сидиш? Рятуй країну!'' Вакарчука закликали піти у президенти слідом за Зеленським

Як писав раніше OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук викликав ажіотаж заявою про те, що готовий принести в жертву творчість заради того, щоб змінити нашу країну. Він також висловив свою думку про те, як Україні переродитися.

Музиканта називають одним з найпопулярніших кандидатів на місце президента України, проте сам він уникає прямих відповідей на питання про свої політичним амбіції.

Раніше була інформація, що Вакарчук, як і Зеленський, заявить про рішення брати участь в президентських виборах в кінці року, однак цього не сталося. До цього суспільство очікувало такого кроку від співака під час масштабного концерту до Дня Незалежності в Києві.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особи
Святослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
Святослав!!! не слушай деилов. Зеленский - это позорище коломойское. Будь умницей. Твои песни, это супер. Его шутки - это говно.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Стаду нужен альфа-козел, чтобы его водил, и все равно по какому поводу их избранник до того в кабаре ногами дрыгал. Ну а людям альфа-козлы не нужны, люди могут разделять какие-то идеи и убеждения, в которых альфа-козлы и их стада не разбираются совсем.
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кацман Саша
кацман Саша
Что бы бороться срюззким миром не должно быть родственников, иначе миряне не дремлют, короче рюз. миряне похлеще оноприенко или чекатило
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