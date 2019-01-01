''Чого сидиш? Рятуй країну!'' Вакарчука закликали піти у президенти слідом за Зеленським

Шанувальники українського музиканта і лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука закликали його включитися у президентську гонку.

Про це вони пишуть під привітаннями артиста з Новим роком в соцмережах. Вакарчук побажав українцям в 2019 році "справжніх змін", а у відповідь отримав прохання взяти приклад з шоумена Володимира Зеленського, який в новорічну ніч повідомив, що буде боротися за посаду президента України.

"Комік пішов, а ти чого сидиш? Давай біжи, рятуй країну! У тебе така можливість є, дій!" "Хочу робити справжні зміни разом з вами!" "Почніть говорити зрозуміло і відверто. Може і настануть зміни", — пишуть Вакарчуку.

Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук

З Новим Роком !!!!! Нехай 2019 принесе нам побільше щастя и радості! А ще, немного мудрості! Все буде добре! 😉 - Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 грудня 2018 р

Як писав раніше OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук викликав ажіотаж заявою про те, що готовий принести в жертву творчість заради того, щоб змінити нашу країну. Він також висловив свою думку про те, як Україні переродитися.

Музиканта називають одним з найпопулярніших кандидатів на місце президента України, проте сам він уникає прямих відповідей на питання про свої політичним амбіції.

Раніше була інформація, що Вакарчук, як і Зеленський, заявить про рішення брати участь в президентських виборах в кінці року, однак цього не сталося. До цього суспільство очікувало такого кроку від співака під час масштабного концерту до Дня Незалежності в Києві.