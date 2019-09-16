Членство в ЄС та НАТО: ще одна країна Європи висловила потужну підтримку Україні

Словаччина підтримуватиме Україну в її прагненні стати частиною Європейського Союзу.

Про це в понеділок, 16 вересня на спільному брифінгу з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою заявив глава держави Володимир Зеленський.

"Пані Чапутова запевнила в подальшому сприянні інтеграції України в Європу на підставі повного виконання договору асоціації з Євросоюзом. А також щодо поглиблення практичного співробітництва з НАТО, що посилить оборонні спроможності нашої країни", – заявив президент.

Президент Зеленський сподівається, що під час головування Словаччини в ОБСЄ буде досягнуто прогресу в питанні припинення вогню на Донбасі, розведення військ в районі Станиці Луганській і виведення російських військ з окупованих територій.

"Великі надії ми покладаємо на словацьке головування в ОБСЄ, на його подальші кроки для істотного прогресу в цьому важливому для нашої країни питанні: повне і постійне припинення вогню, остаточне розведення сил в районі Станиці Луганській, яке повинно бути належним чином верифіковане ОБСЄ. Все це стане першими суттєвими кроками на шляху до миру", – акцентував гарант.

Зузана Чапутова і Володимир Зеленський Офіс президента

Також український лідер очікує, що Словаччина і далі ставитиме в ОБСЄ питання про "повне виведення окупаційних військ з України та повернення під наш український контроль тимчасово окупованих територій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтримав Україну, заявивши, що поступки західних країн щодо Росії можуть призвести до початку нової війни.

Також нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен поставила перед майбутнім єврокомісаром з питань розширення завдання прискорити реалізацію угод про асоціацію з Україною.

При цьому, президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україна і Туреччини, а країнам Західних Балкан – повноцінне членство в ЄС.

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