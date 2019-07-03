Члени ЦВК від партії Порошенка голосували проти реєстрації Клюєва

Всі шість членів Центарльной виборчої комісії, які представляють партію п'ятого президента України Петра Порошенка БПП "Солідарність", голосували проти реєстрації ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва на дострокових виборах до Верховної Ради.

Про це, посилаючись на джерело в ЦВК, повідомляє "Главком". Зокрема, проти голосували Тетяна Сліпачук, Олег Конопольський, Ольга Желтова, Світлана Кустова, Олег Діденко і Михайло Вербенський.

Нагадаємо, партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" звернулася з відкритим листом до ЦВК з вимогою переглянути рішення про реєстрацію кандидатами в народні депутати України Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

Засідання ЦВК "Главком"

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко підтримав акцію під назвою "Терпіти більше не можна", яка відбулася 2 липня на Майдані Незалежності. Її метою був протест проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія.

"Ми за Україну! Ми за її європейське майбутнє! І тільки спільними зусиллями ми можемо протистояти цьому повзучому проросійському реваншу. Наша команда приєднується до акції. О 20:00 на Майдані", – написав Порошенко.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!