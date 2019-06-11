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Член команди Порошенка наполягає на завершенні євроінтеграції ринку газу та електроенергії

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Одне із стратегічних завдань держави – це євроінтеграція енергетичного комплексу. У цьому переконана заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції, волонтер Наталія Бойко.

Вона приєдналась до "Європейської солідарності" і балотуватиметься на наступних парламентських виборах у команді Петра Порошенка, повідомляється на сайті партії.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба "Європейської солідарності"

"Для мене очевидним є те, що ми маємо продовжувати євроінтеграцію енергетичного комплексу країни. Насамперед йдеться про завершення двох ринкових реформ (ринку газу та електроенергії. – Ред.) відповідно до тих часових рамок, які були поставлені, і відповідно до взятих нами зобов’язань. Це зміцнення енергетичної незалежності, курс на подальшу інтеграцію наших ринків на ринки ЄС", – заявила вона в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

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"Завдяки Петру Порошенку ми отримали жорстку позицію у переговорах із "Газпромом", і я думаю, що ця політика повинна продовжуватися. Нам не можна йти на поступки Путіну, гратись у якісь домовленості, адже ми чітко знаємо, скільки насправді коштує знижка на російський газ", – нагадала Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда "Європейської солідарності" визначила ключові завдання, з якими вона йде на вибори до Верховної Ради. Завдання перше – звільнити від російської окупації анексований Крим і захоплені території Донбасу.

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Тема
Реформа ринку електроенергії
Особи
Петро ПорошенкоНаталія Бойко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Маразм это, а не евроинтеграция. Цены на энергоносители будут европейские, а зарплаты останутся африканские. Квоты на сельхозпродукцию продиктуют из Брюсселя, а за дотациями, без которых сельское хозяйство Украины с этими квотами загнётся, отправят к Гройсману. Или к Пушкину, что в данном случае равнозначно, поскольку ни тот, ни другой не даст нихера. Пенсионный возраст поднимут до уровня Германии, а размер пенсий сохранят на уровне Конго периода колонизации. Я понимаю, что политики, особенно украинские, с голоду не помрут, а потому думают прежде всего о своих политических амбициях, но… О ЛЮДЯХ ПРОСТЫХ КТО ПОДУМАЕТ? Навязать европейские обязанности, не наделив при этом европейскими же правами - это изощрённый садизм. Верю, что большинство украинского народа не является мазохистами, и потому не будут долго терпеть подобных издевательств. И не надо меня зачислять в агенты Кремля! Мне похер и Кремль, и Путин, и Россия, и Европа с Америкой. Мне украинцев жалко.
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