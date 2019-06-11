Член команди Порошенка наполягає на завершенні євроінтеграції ринку газу та електроенергії

Одне із стратегічних завдань держави – це євроінтеграція енергетичного комплексу. У цьому переконана заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції, волонтер Наталія Бойко.

Вона приєдналась до "Європейської солідарності" і балотуватиметься на наступних парламентських виборах у команді Петра Порошенка, повідомляється на сайті партії.

Петро Порошенко Прес-служба "Європейської солідарності"

"Для мене очевидним є те, що ми маємо продовжувати євроінтеграцію енергетичного комплексу країни. Насамперед йдеться про завершення двох ринкових реформ (ринку газу та електроенергії. – Ред.) відповідно до тих часових рамок, які були поставлені, і відповідно до взятих нами зобов’язань. Це зміцнення енергетичної незалежності, курс на подальшу інтеграцію наших ринків на ринки ЄС", – заявила вона в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Завдяки Петру Порошенку ми отримали жорстку позицію у переговорах із "Газпромом", і я думаю, що ця політика повинна продовжуватися. Нам не можна йти на поступки Путіну, гратись у якісь домовленості, адже ми чітко знаємо, скільки насправді коштує знижка на російський газ", – нагадала Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда "Європейської солідарності" визначила ключові завдання, з якими вона йде на вибори до Верховної Ради. Завдання перше – звільнити від російської окупації анексований Крим і захоплені території Донбасу.

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