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''Член довший стане?'' Монтян вибухнула новим маренням про Томос і Варфоломія

8.9тЧитати матеріал російською

Отримання Православною церквою України Томосу нічого хорошого для української держави не принесе. США нібито спеціально влаштували цей скандал за допомогою патріарха Варфоломія.

Таку агресивну заяву зробила скандально відома українська адвокат і блогер Тетяна Монтян під час відеоконференції на YouTube з українським політологом Олександром Семченком.

"Ти що думаєш, від цього у когось член довшим стане, або труби самі відремонтуються? Або економіка вгору попре? Що від цього зміниться, крім того, що Варфоломіюшка хапонув купу бабла? Пінд*си просто дали йому більше, ніж Кирил. Буває, що поробиш", – висловилася вона.

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Тетяна Монтян

Тетяна Монтян

АиФ-Украина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тетяна Монтян, яка активно підтримує російських окупантів, публічно закликала вбивати українців з яскравою патріотичною позицією.

Особи
Патріарх ВарфоломійТетяна Монтян
Місце
Україна
Тег
Томос
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Такида Моня
Такида Моня
у нее на фэйсе напалмом горит- олигофреничка атакует!
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Обоз,досить писати про новини з божевільні.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Молодец баба...Огонь!
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