''Член довший стане?'' Монтян вибухнула новим маренням про Томос і Варфоломія

Отримання Православною церквою України Томосу нічого хорошого для української держави не принесе. США нібито спеціально влаштували цей скандал за допомогою патріарха Варфоломія.

Таку агресивну заяву зробила скандально відома українська адвокат і блогер Тетяна Монтян під час відеоконференції на YouTube з українським політологом Олександром Семченком.

"Ти що думаєш, від цього у когось член довшим стане, або труби самі відремонтуються? Або економіка вгору попре? Що від цього зміниться, крім того, що Варфоломіюшка хапонув купу бабла? Пінд*си просто дали йому більше, ніж Кирил. Буває, що поробиш", – висловилася вона.

Тетяна Монтян АиФ-Украина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тетяна Монтян, яка активно підтримує російських окупантів, публічно закликала вбивати українців з яскравою патріотичною позицією.