Читала з папірця: Клітіна виправдалася за "методичку" з секс-скандалу

Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна пояснила, чому спростування про те, що вона отримала посаду через ліжко, було зачитане з папірця.

Під час брифінгу 22 листопада вона запевнила журналістів, що читала власноруч написаний текст, адже дуже хвилювався (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це я писала. Я просто так якось хвилююся, така тема. Я ще боялася, що якщо я щось не так скажу, то будуть якісь інтерпретації, які мені не потрібні. Тому вибачайте. Це моя перша масштабна пресконференція, де я реально хвилювалася", – виправдалася Клітіна.

Олександра Клітіна Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину у соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал з Клітіною. Він заявив, що ситуація стала підставою для падіння довіри до чиновниці.

Клітіна заявила, що самостійно у відставку йти не має наміру. Однак Криклій заявив, що ініціюватиме це питання.

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