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22 листопада • оновлено в 16:59
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Читала з папірця: Клітіна виправдалася за "методичку" з секс-скандалу

1.3т
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Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна пояснила, чому спростування про те, що вона отримала посаду через ліжко, було зачитане з папірця.

Під час брифінгу 22 листопада вона запевнила журналістів, що читала власноруч написаний текст, адже дуже хвилювався (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це я писала. Я просто так якось хвилююся, така тема. Я ще боялася, що якщо я щось не так скажу, то будуть якісь інтерпретації, які мені не потрібні. Тому вибачайте. Це моя перша масштабна пресконференція, де я реально хвилювалася", – виправдалася Клітіна.

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Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

Скриншот відео

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Олександра Клітіна
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
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